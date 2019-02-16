Захват украинских моряков: Пенс обвинил РФ в попытке силовой перекройки границ

Майк Пенс / Reuters

Соединенные Штаты и в дальнейшем будет поддерживать Украину, заявил вице-президент США Майк Пенс.

"Мы с вами, мы на вашей стороне", - подчеркнул Пенс во время встречи с президентом Петром Порошенко в Мюнхене.

"Последние события, которые произошли в Керченском проливе, напоминают о вызовах, с которыми сталкивается Украина из-за российской агрессии. И я хочу снова заверить вас, что Соединенные Штаты будут оставаться на стороне Украины против российских усилий по перекройке международных границ с помощью силы", - подчеркнул вице-президент США.

Ранее спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что в случае отказа РФ освободить захваченных украинских моряков, ожидать введения новых санкций США и Евросоюза против России.

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Напомним, недавно ПАСЕ приняла резолюцию по Азову и Керченскому проливу.

Как известно, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали освободить захваченных Россией украинских моряков.

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.