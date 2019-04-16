"Этот регион интересен любым властям": названа область, где экс-власти возьмут реванш в случае победы Зеленского

Труханов назвал область, где экс-власти возьмут реванш в случае победы Зеленского / timer-odessa.net

В случае победы на выборах 2019 Владимира Зеленского экс-губернатор Одесской области Игорь Палица захочет взять реванш.

Вероятность такого сценария очень высока, заявил мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью LB.ua. По его словам, он достаточно хорошо знает Палицу, "у нас товарищеские отношения", чтобы делать такие выводы.

"Он (Палица – ред.) очень много сделал для того, чтобы в Одессе был мир и порядок. Больше, чем все вместе взятые. Он амбициозный и – в хорошем понимании слова – самолюбивый, поэтому, думаю, после незаконного его смещения у него есть жажда реванша", – уверен одесский мэр.

При этом он подчеркнул, что "Одесса и область – тот регион, которые интересен всегда и всем. Любым властям".

Напомним, Порошенко пообещал отменить в Украине должности губернаторов. Действующий президент также объяснил, что в Украине исполнительная власть на местах будет передана территориальным громадам, а префекты с контрольными функциями будут отвечать за сохранение целостности страны.

Как сообщалось, 6 апреля Петр Порошенко отстранил Максима Степанова от должности председателя Одесской ОГА. Степанов отказался покидать свой пост и назвал решение президента незаконным. Также Степанов связал свою отставку с "проведением честных выборов" на Одесчине.

Позже президент решил уволить Степанова с поста губернатора. При этом Порошенко заявил, что Степанов был уволен с поста председателя Одесской областной госадминистрации, в частности, из-за падения области в рейтинге регионов Украины.