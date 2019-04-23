Нардеп Соболев создает новую партию для победы над топ-коррупцией

Политик уже начал поиск людей в свою новую команду.
Народный депутат Егор Соболев, который накануне покинул ряды партии Самопомич, заявил о создании собственной политической силы, которая будет бороться с коррупцией в высоких эшелонах власти.
В видеообращении в Facebook Соболев заявил, что более 70% населения, которые 21 апреля отдали голоса за Владимира Зеленского, голосовали против лжи действующей власти и обогащения в стиле Виктора Януковича.
Нардеп напомнил, что всегда поддерживал инициативы президента Петра Порошенко, которые шли на пользу стране, и противодействовал его противозаконным действиям. Аналогично он намерен поступать и с новым главой государства.
Читайте такжеВ Самопомочи пояснили, готовы ли объединяться со Слугой народа ЗеленскогоПо словам Соболева, сейчас в Верховной Раде нет команды, которая действительно была бы способна противостоять коррупции. обновить судебную систему, дойти до экономического подъема и победить в войне за независимость.
"Этого невозможно достичь, пока мы не приведем к власти людей, которые будут и принципиальными, и эффективными. Я уже начал поиск таких", — написал он.
Название новой партии Соболев не озвучил, но пообещал, что в октябре политсила уже будет принимать участие в парламентских выборах.
Починаю робити політичну партію, яка за Україну і проти корупції ОДНОЧАСНО??. Це мій головний висновок з голосування України в неділю. Давайте творити її разом якомога скоріше. Ваша участь чи поради потрібні вже. Україна шукає таких політиків. Громадяни все більше відчувають себе джерелом влади. Петро Порошенко став четвертим в новітній історії України (і третім поспіль) Президентом, якому суспільство відмовило у другому терміні. Але є півдесятка панів, які з часів Леоніда Кучми не програють жодних президентських та парламентських виборів, бо вміло маніпулюють Вашим прагненням мати нормальне керівництво держави. І цього разу вони доклалися до вибору між відомим корупціонером, який декларує європейський курс; та хлопцем з телесеріалу, який невідомо за що. Ок, така в нас зараз реальність. Я вже казав журналістам і повторю тут: я підтримував всі добрі ініціативи Президента Порошенка і протидіяв йому, коли він зраджував національним інтересам. Так само ставитимусь до рішень Президента Зеленського. Але я не хочу залишати нашим дітям завдання перемогти топ-корупцію, утвердити правосуддя, дійти до економічного піднесення та перемогти у війні за незалежність. Цього неможливо досягти, поки ми не приведемо до влади людей, які будуть і принциповими, і ефективними. Я вже розпочав пошук таких. Об’єднюватися пропоную з встановлення внутрішніх правил, які дозволять нам і прийти до влади, і не скурвитися там, і дати результат. Як казав Махатма Ганді: "Будь змінами, яких прагнеш". Буду вдячний кожному, хто долучиться до розробки такого етичного кодексу та назви нової партії. Ось тут їх можна висловити http://bit.ly/2vgSFCjОпубликовано Єгором Соболєвом Вторник, 23 апреля 2019 г.
Ранее Садовый рассказал о планах Самопомочи на выборах в Раду. Глава политсилы заявил, что его партия будет идти в парламент самостоятельно.