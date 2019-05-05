Российский политтехнолог рассказал, как Зеленский может вернуть Донбасс под контроль Киева

Владимир Зеленский / УНИАН

Крым Киеву не удастся вернуть под свой контроль, а ныне оккупированные боевиками районы Донбасса новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский может возвратить - "если подойдет с душой".

Так считает известный российский политтехнолог Станислав Белковский, сообщает Обозреватель.

"Крым останется в составе России надолго, не нужно испытывать иллюзий. Донбасс, мне кажется, если удастся убедить его жителей, что это была большая ошибка, их можно быстро интегрировать. И в этом смысле Владимир Зеленский эффективнее Петра Порошенко. Нужно с душой подойти, мол, ребята, вам не кажется, что вы сильно ошиблись? Зеленский для этого более пригоден", - полагает он.

Политтехнолог также уверен, что в Кремле согласятся оставить Донбасс - чтобы "выйти из дурацкого положения".

"Поскольку России нужно выходить из этой дурацкой ситуации, можно найти общий язык. Вот Крым не отдадут — это совершенно точно. А Донбассу нужно просто сказать: "Ребята, давайте по-нормальному поговорим", что, собственно, г-н Зеленский и предлагает", - подытожил Белковский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, что общего осталось у Украины с Россией, чем вызвал на себя гнев аннексационных властей Крыма.