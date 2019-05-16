Инаугурация Зеленского: Путин приглашение не получил

Песков / Фото: Вести.ру

Приглашения на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в Кремле не получали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Насколько я знаю, никаких не было приглашений, ни на каких уровнях. Я не знаю точно, какая практика в Украине, потому что, например, во многих странах инаугурация не предусматривает вообще посещение любых иностранных лидеров или гостей", — цитируют представителя Владимира Путина российские государственные новостные СМИ.

Песков не ответил на вопрос, планирует ли Путин поздравлять Зеленского в связи со вступлением в должность.

"Я не могу ответить на ваш вопрос. Это решение президента России", — пояснил Песков.

Он также сказал, что пока не знает о планах по проведению встречи или телефонного разговора Путина с Зеленским.

Напомним, ранее Главред сообщал, что инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского назначили на 20 мая. Такое решение приняла Верховная Рада на своем заседании 16 мая. Проект постановления о проведении инаугурации 20 мая подал внефракционный народный депутат ВиталИнаугурация Зеленского: уИнауий Куприй. Документ зарегистрировали в Раде 7 мая.