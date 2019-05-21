"Новый президент оказался злее и быстрее": политолог сравнил инаугурацию Зеленского и Порошенко

21 мая 2019, 05:26

В первом выступлении президент открыто "наехал" и на Кабинет министров и народных депутатов Верховной Рады.

Собраны самые яркие цитаты из выступления Владимира Зеленского после инаугурации
Зеленский распустил Раду / Reuters

На своей инаугурации Зеленский, в целом хорошо справился с своей задачей. Об этом заявил политолог и социолог Виктор Небоженко.

Политолог сравнил инаугурацию Зеленского с инаугурацией Порошенко.

"Порошенко был более самоуверен. Он с самого начала позицировал себя как политик, который достоин звания президента и самовольно будет решать все проблемы страны. Зеленский на инаугурации, в отличие от Порошенко, держаться не скованно, но более осторожно. Если Порошенко во время своей инаугурации просто светился от счастья и удовольствия, то на лице Зеленского, во время торжественной процедуры трудно было заметить глубокую удовлетворенность", - отметил эксперт.

По его мнению, только в процессе инаугурации Зеленский стал понимать какая тяжелая ноша ложится на его плечи.

Читайте такжеМощно взял власть, или Сильный поступок Зеленского во время инаугурации"А Порошенко о время инаугурации всем своим видом показывал, что он лишь один достоин президентского поста, что он быстро решит все острые проблемы страны. Тем глубже было разочарование украинских избирателей, когда оказалось, что уже через 100 дней Порошенко быстро забыл о всех своих обещаниях и стал ускоренными темпами строить пирамиду элитных коррупции из своих старых и новых друзей. На фоне войны, после кровавого Майдана, быстрой избирательной кампании циничное поведение Порошенко больно ударило по украинскому избирателю", - рассказал политолог.

Эксперт отметил, что Зеленский в своем первом выступлении не только потребовал отставки генпрокурора, главы СБУ и Минбороны, но и неожиданно для многих, одновременно открыто "наехал" и на Кабинет министров Гройсмана, и народных депутатов Верховной Рады.

"И те, и другие получили два месяца на выполнение его "домашних заданий". Это необычно для Украины. Обычно сначала распускается или переформатируется Верховная Рада, а потом и Кабмин", - объяснил Небоженко.

Эксперт также отметил, что новый президент Украины Зеленский оказался "гораздо злее, быстрее и активнее, чем ожидали его противники".

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