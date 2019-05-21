Полторак пришел на ковер к Зеленскому

Полторак / скриншот

Во вторник, 21 мая, министр обороны Украины Степан Полторак пришел на Банковую на разговор с президентом Владимиром Зеленским, передает 112 Украина.

Свое появление в Администрации Президента Полторак объяснил журналистам тем, что его "вызвал президент Украины".

Кроме того, министр обороны мотивировал свое решение об отставке.

"Я такое решение для себя принял, я об этом сказал президенту еще позавчера до инаугурации, что я напишу заявление об увольнении. Я не мог написать раньше, потому что Владимир Александрович стал президентом только вчера. Я дождался, когда он принес присягу народу Украины и подал рапорт на увольнение", - говорится в сообщении.

В то же время Полторак уточнит, что он будет работать, выполнять свои обязанности, пока ВР не примет решение: "Потому что, когда страна находится в состоянии войны, опасно оставлять ВСУ без координации системы управления".

Резюмируя, министр обороны подчеркнул, что ему не стыдно смотреть в глаза всем украинцам, поскольку он сделал все возможное, что создать армию за 5 лет.

Напомним, ранее полковник запаса, эксперт в области безопасности и обороны, член ЗеКоманды Иван Апаршин рассказал о коррупции в ведомстве Полторака.

Ранее генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко во время чата в Главреде обратил внимание на серьезный подрыв коррупцией украинского оборонно-промышленного комплекса.