"Что ж ты за корыто держишься?": уволенный из Нацсовета пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского

27 мая 2019, 13:52

Горковенко уточнил, что "Указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется".

Горковенко подал в суд на Зеленского / facebook.com/Владимир Горковенко

Владимир Горковенко, пиарщик Петра Порошенко, которого 24 мая, спустя 20 дней после назначения на должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания уволил Владимир Зеленский, подал на президента иск в суд.

"Как и обещал, сегодня подал в суд на Президента Украины. Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными. Исковое заявление расписано на 9-ти страницах", - сообщил на своей странице в Facebook Горковенко в понедельник, 27 мая.

Горковенко уточнил, что "Указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется".

"Это сегодня господин Президент издал "Указ об отмене Указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили", - подчеркнул Горковенко.

Горковенко подал на Зеленского в суд / facebook.com/Владимир Горковенко

В ответ на это сообщение, Владимира Горковенко упрекнули тем, что он держится "за корыто".

"Что ж ты так за корыто государственное держишься? работы найти не можешь?", -  спросил Andrzej Kuresza.

"Думаю, что у президента должна быть своя команда, а не троянские кони от предыдущей власти. Порошенко знал, и я думаю, что вы понимали, когда соглашались на эту рокировку, что это так не оставят. Впрочем, каждый знает, что он хочет поживем, увидим", - высказался Sergej Tjomnyj.

Добавим, что из-за назначения Владимира Горковенко вокруг Нацсовета разгорелся скандал. И.о. главы Нацсовета Ольга Герасимьюк вчера, 23 мая, отказалась открывать заседание регулятора, "пока не будут получены выводы Парламентского Комитета по вопросам свободы слова или от президента Владимира Зеленского относительно корректности кадровых решений, в частности, назначения на должность члена Нацсовета Владимира Горковенко".

Напомним, ранее сообщалось,  президент Петр Порошенко назначил своего пиарщика главой Нацсовета по вопросам телевидения.

Также ранее об отставке заявил глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

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