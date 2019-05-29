Кресло премьера и подножка Порошенко: зачем Саакашвили возвращается в Украину

29 мая 2019, 07:13

Главред выяснил, что стоит за возвращением украинского гражданства бывшему президенту Грузии.

Саакашвили, Карлсон

Владимир Зеленский отменил лишение гражданства Украины бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной госадминистрации, лидера Руха новых сил Михеила Саакашвили.

Зеленский указом внес изменение в указ Петра Порошенко от 2017-го года, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства, говорится на сайте президента.

Восстановили справедливость

Политический аналитик, бывший нардеп и глава художественного объединения Последняя баррикада Александр Доний был одним из тех, кто инициировал отмену указа Порошенко.

"Суть проблемы в том, что согласно Конституции Украины, никто не может быть лишен гражданства. Поэтому указ Порошенко был абсолютно казуистическим - он не лишал Саакашвили гражданства, а отменял указ про предоставление. Это выглядело абсолютно несправедливо, ведь если документы были предоставлены незаконно, то нужно было наказать тех, кто их пропустил", - сказал нам Доний.  

Он объясняет, что пока Саакашвили сотрудничал с Порошенко, никого не интересовало качество документов. Но как только Михеил перешел в оппозицию к президенту, то сразу же был найден повод для лишения гражданства.

"Это было нечестно, несправедливо и неконституционно. И единственны способ все исправить – это как раз отменить указ предыдущего президентов, что и сделал Владимир Зеленский. К этому призывал ряд активистов, общественных деятелей, журналистов и я был один из тех, кто написал видеообращение к новоизбранному президенту с таким предложением.  Эта история с гражданством – одна из тех крупиц, которые способствовали абсолютного разгрому Порошенко на выборах. Потому что ушедший президент не ассоциировался с справедливостью", - уточнил общественный деятель.

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По словам Дония, после возвращения Саакашвили в Украину, бывший грузинский президент не будет сидеть сложа руки.

"Он имеет кипучую энергию, и он не будет сидеть на месте. Он может заниматься политикой в органах власти, как общественный деятель, журналист. В любом случае это будет заметная деятельность. Он в расцвете сил и стремится к политической справедливости. Поэтому без сомнения его можно ожидать в политическом процессе", - уточнил Доний.

Многие поклонники Саакашвили хотели бы видеть его на исполнительной должности.

"Но хочу уточнить, что это только их мечты. Что касается команды Зеленского, то это вопрос к ним – насколько им нужен Саакашвили в системе власти. Хотя этого ждут многие сторонники грузинского реформатора. Но приверженцы Саакашвили – не сторонники Зеленского. Несмотря на то, что они проголосовали на выборах за нового президента, рассматривая его как союзника в борьбе против Петра Порошенко. А у Зеленского и его команды может быть свое видение. Но в любом случае возвращение гражданства является смелым, справедливым и решительным шагом", - добавил Александр Доний.   

Саакашвили как личный тигр Порошенко

Политолог Руслан Бортник объясняет, карьера народного депутата Саакашвили не светит.

"Он не может баллотироваться в нардепы, потому что долгое время не был на территории Украины. Но потенциально он может занимать какие-то назначаемые должности. Я думаю, что его возвращение связано с несколькими вещами. Первое, это ощущение справедливости - Владимир Зеленский считает, что с Саакашвили расправились. Второе - это часть западных партнеров и друзей Саакашвили за рубежом тоже могли оказывать какое-то давление или передавать свои рекомендации Зеленскому в этом ключе.  И самое главное – Саакашвили обрушится с критикой на Петра Порошенко. И он станет личным тигром Порошенко, он будет его постоянно атаковать, снижая его рейтинг и его политических проектов, которые прорастут из блока БПП", - добавляет Бортник.

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И обращает внимание на давний конфликт с одним из министров.

"Конечно, с точки зрения отношений с Арсеном Аваковым это выглядит несколько странно. Мы помним, что у Саакашвили был огромный скандал с главой МВД. И мне кажется, что это его возвращение может в дальнейшем стать проблемой в отношениях между Аваковым и Зеленским. Возможно, это решение в какой-то мере поспешное. Но если оно умышленное, то можно предположить, что кто-то в команде нового президента играет против министра МВД", - не исключает Бортник.

Впрочем, уточняет политолог, Саакашвили не имеет большой электоральной поддержки в Украине, но будет создавать огромные информационные волны, и станет элементом политической нестабильности.

Уголовное дело против Саакашвили не закрыто

Президенту Грузии, каковым был Саакашвили становится депутатом – это нести репутационные потери, считает политолог Андрей Вигиринский.

"То, что гражданство вернули ему именно сейчас, это не заигрывание с электоратом или США, которые являются лояльными к демократическим силам и господину Саакашвили. Нужно просто представить себе тот объем информации в отношении Петра Порошенко, которым владеет грузинский реформатор.  И если против Владимира Зеленского сейчас работают депутаты и представители прошлой власти, то против Петра Алексеевича очень интенсивно, находясь в Украине, будет работать Михо", - говорит эксперт.

Первые два месяца, уточняет Вигиринский, Саакашвили во всех красках и на всех эфирах сможет рассказать – как и о чем договаривались с Порошенко, как его экстрадировали из страны, и немножко поведает об уголовном деле против него.

"И это тоже интересный вопрос, потому что оно не прекращено. И возвращение в страну Саакашвили обязывает следователей СБУ принимать процессуальное решение по Саакашвили – задерживать, направлять в суд для избрания меры пресечения или закрывать.  Ведь обвинение было нешуточное. Это совершение преступлений против государства и устоев конституционного строя в сотрудничестве со страной-агрессором. За такое под залог не отпускают. Ясно, что Саакашвили не арестуют, за него поручатся важные люди, но тем не менее с уголовным производством вопрос остается открытым", - говорит эксперт.

Новым витком это истории станет другой фигурант дела - Северион Дангадзе, который пошел на сделку со следствием и дал показания против лидера Руха новых сил.

"И когда его условный патрон возвратится, есть основания поговорить о том, как эта сделка заключалась. И мне очень интересно узнать, чем эта история закончится. Ведь если расследование прекратят, то сторонники бывшего президента в соцсетях скажут, что это сделали правоохранительные органы под давлением нового президента", - допускает политолог.

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И добавляет, Саакашвили выступит хорошим агитатором для нового президента.

"Ведь любой вред Петру Алексеевичу – это польза для Зеленского, даже если тот не будет об этом просить Саакашвили. Но формально для того, чтобы стать премьером или вице-премьером не обязательно быть народным депутатом. И если Михеил Саакашвили и Владимир Зеленский идейно найдут точки соприкосновения, и гражданам понравится этот союз, это может вылиться в последующее премьерство грузинского реформатора", - предполагает Вигиринский.

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