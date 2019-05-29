"Будет работать против Порошенко": политолог рассказал, зачем Зеленский вернул Саакашвили в Украину

Зачем Зеленский вернул Саакашвили в Украину / РИА Новости

Политолог Андрей Вигиринский в комментарии Главреду рассказал, зачем президент Владимир Зеленский вернулся украинское гражданство Михаелу Саакашвили и каковы политические перспективы последнего в нашей стране.

По мнению Вигиринского, в украинскую Раду грузинский реформатор не пойдет: учитывая, что раньше он занимал должность президента Грузии, становиться депутатом для него – это нести репетиционные потери.

"То, что гражданство вернули ему именно сейчас, это не заигрывание с электоратом или США, которые являются лояльными к демократическим силам и господину Саакашвили. Нужно просто представить себе тот объем информации в отношении Петра Порошенко, которым владеет грузинский реформатор. И если против Владимира Зеленского сейчас работают депутаты и представители прошлой власти, то против Петра Алексеевича очень интенсивно, находясь в Украине, будет работать Михо", – считает политолог.

По его оценкам, украинский электорат Саакашвили любит.

Читайте такжеЗеленский готов дать гражданство всем, кто будет работать на благо Украины и рассказал о задании на 5 лет"Также он во всех красках и на всех эфирах сможет рассказать – как и о чем договаривались с Порошенко, как его экстрадировали из страны, немножко расскажет об уголовном деле против него. И это тоже интересный вопрос, потому что оно не прекращено. И его возвращение в страну обязывает следователей СБУ принимать процессуальное решение по Саакашвили – задерживать, направлять в суд для избрания меры пресечения или закрывать. Ведь обвинение было нешуточное. Это совершение преступлений против государства и устоев конституционного строя в сотрудничестве со страной-агрессором. За такое под залог не отпускают. Ясно, что Саакашвили не арестуют, за него поручатся важные люди, но тем не менее с уголовным производством вопрос остается открытым", – напомнил Вигиринский.

Он считает, в дело вмешается также сторонник Саакашвили Северион Дангадзе, который пошел на сделку со следствием и дал показания против лидера Руха новых сил. И когда его условный патрон вернется, есть основания поговорить о том, как эта сделка заключалась.

"И мне очень интересно узнать, чем эта история закончится. Ведь если расследование прекратят, то порохоботы скажут, что это сделали правоохранительные органы под давлением нового президента", – подчеркнул эксперт.

Также роль Саакашвили на ближайших два месяца будет заключаться и раскрытием для граждан той правды о режиме людей, близких к администрации президента и самого президента, добавил политолог. Это значительно понизит рейтинг Порошенко. И шансы, что бывший президент сможет его поднять с колен перед парламентскими выборами, критично малы.

"Саакашвили выступит хорошим агитатором, ведь любой вред Петру Алексеевичу – это польза для Зеленского, даже если тот не будет об этом просить Саакашвили. Депутатом Михо не будет, это факт, так как он пусть даже и не по своей воле, но долгое время не находился в Украине, но формально для того, чтобы стать премьером или вице-премьером не обязательно быть народным депутатом", – отметил Вигиринский.

По его прогнозу, если Саакашвили и Зеленский идейно найдут точки соприкосновения, и гражданам понравится этот союз, то это может вылиться в последующее премьерство грузинского реформатора.

Читайте такжеЖесткий ответ Зеленскому, общее гражданство для украинцев и россиян и судьба Саакашвили: чем удивил Путин"Но пока его роль весьма медийная. И основной месседж, который он принесет, это желчь, которая накопилась к предыдущей власти. Также он может рассказать то, чего раньше не звучало. Не исключаю, что он давал показания правоохранительным органам США по поводу вероятной преступной деятельности окружения Порошенко", – резюмировал эксперт.

Напомним,

Зеленский внес изменение в указ экс-президента Петра Порошенко, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства, и вернул бывшему главе Грузии украинское гражданство.

Потом Саакашвили в Facebook поблагодарил украинского лидера.

Помощница экс-губернатора Одесчины поделилась информацией, что он прилетает в аэропорт Борисполь (находится под Киевом) из столицы Польши Варшавы 29 мая в 17:15.

Представитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что пограничники пропустят Саакашвили в нашу страну, к нему "вопросов нет".

При этом Саакашвили не пойдет на досрочные выборы в Раду в списке Слуги народа, заявил глава партии Дмитрий Разумков. По словам лидера Слуги народа, подобные вопросы четко регулируются законодательством Украины.