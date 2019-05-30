"У любого политика есть попка": Полякова объяснила, почему ударилась в политику

Оля Полякова / УНИАН

Популярная певица Оля Полякова заявила о том, что решила идти в политику из-за того, что люди не верят старым политикам и не хотят за них голосовать.

"Поэтому я решила создать силу, которой очень не хватало Украине – женскую силу. Я хочу создать свою политическую силу, с которой зайду на парламентские выборы, не на эти, подготовимся. У меня нет цели залезть сейчас любой ценой в парламент", - подчеркнула она в интервью ТСН.

По ее словам, она не намерена участвовать в досрочных выборах парламента, а также прокомментировала поход в политику Святослава Вакарчука.

Читайте такжеОля Полякова сказала, кто может закончить войну на Донбассе"Ни Вакарчук не знаю, что из себя представляет, ни Винник. Что он поет красиво, прекрасные волосы, красивый мужчина, но они себя как политики еще не проявили. Будем смотреть. Женщина никогда не выбирает, с кем ей в лодочку, хорошо не присмотревшись к партнеру", – отметила Полякова.

Она также ответила на вопрос, будет ли пафосным политиком. "Этот политик сможет и попку свою сфотографировать голую, а чего нет? У любого политика есть попка", – пошутила она.

Напомним, Оля Полякова заявила о создании женской партии на Форуме женского партнерства в Киеве. Позже певица сообщила, что есть прикольные варианты названия партии — партия Оли Поляковой, то есть ПОПА, или женская партия Оли Поляковой, то есть ЖОПА, а есть и серьезные — Женский сектор, Рух женщин Украины.