"Да, мене били": опубликована стенограмма истерики Ляшко на встрече с Зеленским

30 мая 2019, 22:46

В тот день радикал Олег Ляшко приехал на встречу с Владимиром Зеленским в Администрацию Президента на велосипеде.

Ляшко
Как Ляшко ругался с Зеленским / УНИАН

Вечером 30 мая на сайте президента Украины появилась стенограмма встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций, которая состоялась 21 мая, на следующий день после инаугурации президента."В связи с многочисленными запросами публикуем полную стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп, которая состоялась 21 мая 2019 года", - сообщает пресс-служба президента, и прилагает текст стенограммы.

Отметим, в тот день радикал Олег Ляшко приехал на встречу с Владимиром Зеленским в Администрацию Президента на велосипеде, а потом устроил скандал.

Нардеп начал вести онлайн трансляцию в Facebook из кабинета, куда пригласили лидеров депутатских фракций и групп, председателя и вице-спикеров Верховной Рады для консультаций о роспуске парламента.

Когда наконец пришел президент Владимир Зеленский, депутатов попросили перейти в другой кабинет, куда Ляшко с телефоном не пустили, сославшись на внутренние инструкции.

После этого Ляшко потолкался с охранниками,  и попытался зайти в переговорный зал с другого входа, но, в конце концов, сдался и отдал телефон.

Вот как обстояли дела в тот день, Главред приводит цитаты из стенограммы. Много текста, но красноречиво.

Ляшко О.В.:  Доброго дня, я можу десь зайняти крісло?

Зеленський В.О.: Обов'язково.

Ляшко О.В.:  Дякую. Чи на лідера фракції не розрахували?

Зеленський В.О.: Розрахували, будь ласка, сідайте.

Ляшко О.В.:  Чи можу я спитати, чому Ви заборонили, щоб була пряма трансляція в ефірі? Ваша охорона мене не пропустила.

Зеленський В.О.:  У нас іде зараз трансляція.

Ляшко О.В.: Пряма трансляція?

Зеленський В.О.:  Ні, не пряма.

...

Ляшко О.В.: Там дивилося 8 тисяч людей. Я абсолютно впевнений, що всі вони хочуть почути вашу позицію, побачити у прямому ефірі, а не записи змонтовані. І вони мають на це право. Я хочу Вас як новообраного Президента спитати, чому Ви дали команду охороні не пропускати мене, вони щойно билися зі мною.

Зеленський В.О.: Вас били?

Ляшко О.В.:  Да, коли я намагався пройти, вони мене відштовхували, вони мене били, вони забрали в мене телефон. Я повідомляю, якщо Ви очевидно про це не знаєте, я повідомляю Вам про цей факт. І прошу вас.

Зеленський В.О.:  Я розберуся з цим питанням.

Ляшко О.В.:  Я прошу Вас, дякую, що Ви розберетеся, я прошу Вас, пане Володимире, дати команду охороні, повернути мені телефон і включити пряму трансляцію наших консультацій. Це перше. Я прошу у Вас відповіді. Верніть мій телефон.

Зеленський В.О.: Я не забирав у Вас телефон.

Ляшко О.В.: Мій телефон забрала ваша охорона. Верніть мій телефон.  Я можу розраховувати, що мій телефон Ви мені вернете, Ви не заперечуєте проти того, щоб ці історичні для країни консультації ішли в прямому ефірі.

Зеленський В.О.:  Олег Валерійович, Ви з любого приводу робите історичний момент.

Ляшко О.В.:  Так само як і Ви.

Ляшко О.В.: Ви в замін забрали в мене телефон і вдарили добре по руці. Нічого переживемо, не сахарні. Я прошу дайте команду, не починайте своє президенство із порушення Конституції і порушення прав громадян. Ви гарант Конституції.

Зеленський В.О.: Да.

Ляшко О.В.: Дайте команду, верніть мій телефон. Іра, вибач, тебе тільки що не били, а мене отам двоє "мордоворотів" тягали і забрали телефон. Я Вас прошу, я дуже прошу Вас спокійно, толерантно, з повагою до новообраного Президента – дайте своїй команді охороні повернути забраний у мене телефон. І включіть будь ласка те, що зараз відбувається в цьому залі, це історичні події, які впливають на життя кожного українця.

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