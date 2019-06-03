Зеленский на пару с Кучмой собрали срочный брифинг: трансляция

Зеленский на пару с Кучмой собирают срочный брифинг на Банковой / Reuters

Нынешний президент Владимир Зеленский объявил, что проводит брифинг сегодня после полудня.

Мероприятие состоится в 13:00 на крыльце Администрации президента на Банковой.

Как сообщает пресс-служба глава государства, вместе с Зеленским участие в брифинге примет экс-президент Украины Леонид Кучма.

Темой мероприятия стало очередное кадровое решение Зеленского.

P.D. Мероприятие прошло с опозданием.

Зеленский объявил о повторном назначении Кучмы главой ТКГ.

"Уже 5 июня будет трехсторонняя встреча (в Минске – ред.) Во главе… с Леонидом Даниловичем Кучмой", – сообщил Зеленский.

Почти сразу на сайте президента появилась новость, что Кучма возглавил украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы.

Ранее Кучма дал совет Зеленскому. По его словам, будет хорошо, если новоизбранный президент не будет "мастером на все руки", в отличие от своего предшественника Петра Порошенко.

Напомним, в прошлом году второй президент Украины Леонид Кучма заявил о прекращении работы в ТКГ, в которой представлял Украину. Новым представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе стал Евгений Марчук.