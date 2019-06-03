Зеленский назначил своего представителя в Конституционном суде

Федор Вениславский возглавлял Харьковскую общественную люстрационную палату.
Федор Вениславский назначен представителем президента в Конституционном суде.
Соответствующий указ Владимира Зеленского №351/2019 от 2 июня опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем президента Украины в Конституционном суде Украины", - говорится в документе.
Федор Вениславский родился в 1969 году. Он является кандидатом юридических наук, доцентом кафедры конституционного права Украины Национального университета Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого.
Отметим, что Вениславский возглавлял Харьковскую общественную люстрационную палату.
Напомним, ранее Зеленский назначил Николая Кулебу уполномоченным президента Украины по правам ребенка.