"Он отклеился от Коломойского": бывший собственник 1+1 рассказал о долгах Зеленского

Роднянский убежден, что Зеленский не марионетка / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский "отклеился" от бизнесмена Игоря Коломойского, заявил сооснователь и бывший владелец канала 1+1 Александр Роднянский, который продал украинский медиабизнес, переехал в Россию и стал там успешным кинопродюсером.

"Зеленский человек самостоятельный. Он селф-мейд в конечном счете...Тем не менее, Коломойский — его постоянный бизнес-партнер, которому наверняка он что-то должен. Коломойский — очень умный человек, который тонко чувствует психологию. Он неоднократно побеждал в самых жестких бизнес-войнах, эксплуатируя совершенно разнообразные стратегии, от очень мягких до очень жестких", - рассказал Роднянский и интервью Медузе.

Кинопродюсер уточнил, что "Коломойский — сложный, многого желающий добиться партнер".

"В этих обстоятельствах, я думаю, Зеленский и вся его команда понимают и опасность, и сложность абсолютной зависимости от Коломойского. Это понимает любой человек в Украине, включая партнеров Коломойского. Поэтому я убежден, что они, конечно, будут играть в классическую украинскую политическую игру поддавки, в джиу-джитсу — поддавшись, оказаться наверху", - отметил Роднянский.

В то же время Роднянский считает, что договориться с Коломойским Владимиру Зеленскому будет непросто.

"С Коломойским договориться, поверьте, — серьезная проблема. Он Коломойскому должен. Ну, как? Слушайте: канал, деньги, охрана", - обратил внимание кинопродюсер.

Также Роднянский подчеркнул, что "Зеленский не карманный президент".

"Он не может быть таковым. Да и президенты не бывают карманными — очевидно, сама по себе должность этого не позволит", - сказал Роднянский.

Еще бывший владелец 1+1 добавил, что "Зеленский утвердил отношение к себе как к человеку, способному на независимое мнение".

Читайте такжеКоломойский предложил дефолт: реакция у Зеленского, и как воспринимать слова экс-губернатора"В Украине, в которой всем известно, кто, кому, сколько раз и за какую сумму продался — я говорю о прессе, о медиа и о многих выступающих, — независимое поведение Зеленского на протяжении многих лет на сцене уже выглядело как позиция.

А Зеленский оказался вдруг сам по себе, отдельным человеком. Он отклеился от Коломойского, с которым был вначале и с которым, конечно, связан, склеен жестко. Как ни удивительно для оппонентов Зеленского, но расхождение явно наметилось. В общественном восприятии он, на мой взгляд, никак не марионетка", - резюмировал Роднянский.

Напомним, ранее сообщалось, бизнесмен и бывший глава Днепропетровской области Игорь Коломойский на пять лет вернулся в Украину.