Уже не в розыске: статус бывшего "регионала" Иванющенко кардинально изменился

2 июля 2019, 21:26

На прошлой неделе экс-нардеп еще числился в перечне лиц, скрывающихся от органов власти.

Юрий Иванющенко по прозвищу Юра Енакиевский
Иванющенко исчез из базы розыска / УНИАН

Информация о розыске бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко, которого в узких кругах называют Юра Енакиевский, исчезла из базы Министерства внутренних дел.

По информации, на прошлой неделе экс-нардеп еще числился в перечне лиц, скрывающихся от органов власти.

В Национальной полиции подтвердили, что Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области.

"В начале июня мы получили постановление прокуратуры области о закрытии уголовного производства в отношении указанного гражданина. По закону это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскных баз и снятия с розыска", – объяснил представитель Нацполиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

Однако, по словам Тракало, из открытых источников путем мониторинга сети Интернет правоохранители узнали о якобы отмене закрытия уголовного производства в отношении Иванющенко.

Читайте такжеИванющенко пришел в Раду в часах за $685 тыс."20 июня мы направили запрос в прокуратуру Одесской области и в Генеральную прокуратуру на переподтверждение. 25 июня прокуратура Одесской области направила официальный документ (копию постановления), в котором указано о принятом решении о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления в действиях этого гражданина", – рассказал представитель полиции.

"Соответственно, 27 июня карточка розыска была прекращена на основании первичных, а также переподтверждающих документов о закрытии производства", – добавил Тракало.

В прокуратуре Одесской области журналистам УП ответили, что закрыли дело против Иванющенко в апреле 2019 года. Среди причин прокуратура назвала, во-первых, отмену Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, во-вторых, обязательства судов закрыть дело в той части, которая касалась "рейдерства" одесского рынка.

Прокуратура подтвердила, что направила решение о закрытии дела "в компетентные органы, которые занимались розыском подозреваемого".

Начальник Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции Василий Неволя, в свою очередь, сообщил, что в апреле 2019 года комиссия по контролю за файлами Интерпола решила удалить из базы информацию по экс-нардепу.

Читайте такжеДепутат Иванющенко решил судиться с журналистамиПо словам Неволи, это решение означает снятие с международного розыска.

Напомним, в феврале 2018 года США сняли санкции против одиозного украинского экс-нардепа Ирия Иванющенко.

Также напомним, в октябре 2015 года нардепы уличили Юрия Иванющенко в финансировании террористов "ЛНР".

Кроме того, сообщалось, в январе 2015 года МВД объявило в розыск Иванющенко, входившего в ближайшее окружение лишенного звания экс-президента Виктора Януковича и известного как Юра Енакиевский.

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