"Неизбирательные запреты": послы стран G7 оценили инициативу Зеленского о расширении люстрации

Инициативу Владимира Зеленского прокомментировали послы стран G7 / Reuters

Инициативу президента Украины Владимира Зеленского о расширении люстрации на президента и других высокопоставленных чиновников, занимавших должности с 23 февраля 2014 года оценили послы стран Большой семерки (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония).

"Избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления", - говорится в сообщении французского председательства в G7 в Twitter Группы поддержки Украины.

Кроме того, в послы подчеркнули, что с 2014 года они имели возможности приветствовать прогресс в реформировании ряда важных отраслей.

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"Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является верным шагом. В то же время, по нашему убеждению, нынешняя ситуация в Украине не сопоставима с той, которая имела место после Революции достоинства", - добавили дипломаты.

Напомним, 11 июля Зеленский в видеообращении предложил расширить действие закона о люстрации на президента, всех депутатов, министров, секретаря СНБО, а также других чиновников, занимающих должности с 23 февраля 2014 до 19 мая 2019 года.

По словам Зеленского, его команда наработала законопроект о расширении норм закона об очищении власти.