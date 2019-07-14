В Украине спрогнозировали массовые аресты соратников Порошенко

Петр Порошенко / УНИАН

После парламентских выборов и смены руководства правоохранительной системы в Украине реальны массовые обыски, задержания и аресты имущества нарушивших закон чиновников времен экс-президента Петра Порошенко.

По мнению экс-заместителя главы АП Виктора Януковича Андрея Портнова, задержания соратников Порошенко могут начаться во второй половине августа, после передачи полномочий новому руководству правоохранительных структур.

"Теперь одна из самых главных задач — не дать им второй раз поднять голову. В последние недели августа, сразу после получения правоохранительной власти необходимо провести массовые облавы, обыски и задержания, аресты имущества и конфискацию оружия", — написал он в своём Telegram-канале.

При этом главным препятствием для ареста самого Порошенко уже сейчас является то, что пост генерального прокурора Украины всё ещё занимает Юрий Луценко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований.