Еврокомиссию впервые возглавила женщина: что о ней известно

Фрау фон дер Ляйен утвердили главой Еврокомиссии / GettyImages

Во вторник, 16 июля, Европейский парламент утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии. Поддержали это назначение 383 депутата, при этом 327 членов Европарламента высказались против.

Отметим, что прогнозировалось, что главой Еврокомиссии может стать социал-демократ экс-министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс. Именно эту кандидатуру наиболее активно обсуждали европейские дипломаты и чиновники за несколько часов до встречи лидеров ЕС, где обсуждались назначения руководителей топ-институтов блока.

К слову, главам государств и правительств стран Евросоюза пришлось трижды встречаться в Брюсселе, чтобы согласовать кандидатуры новых председателя Еврокомиссии, председателя Европейского совета, главы Европейского центробанка и Верховного комиссара по вопросам внешней политики и безопасности.

Дольше всего согласовывали кандидата в кресло главы Еврокомиссии. Говорят, что Дональд Туск даже прервал последний саммит в Брюсселе, чтобы узнать позицию каждого из лидеров 28 стран ЕС по этому вопросу. Потом совершенно неожиданно кандидатом была предложена министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Оставалось только дождаться голосования в Европарламенте.

Что известно о фрау фон дер Ляйен

Ей 60 лет. Бундесвер она возглавила в декабре 2013 года. Теперь станет первой женщиной в истории на посту председателя Еврокомиссии.

В должность она вступит в ноябре, когда истекут полномочия действующего главы Еврокомиссии, люксембуржца Жан-Клода Юнкера.

Урсула фон дер Ляйен замужем. У нее с супругом семеро детей.

Читайте такжеВ Еврокомиссии назвали сроки возобновления переговоров по транзиту газа через УкраинуФон дер Ляйен после избрания пообещала бороться за права женщин. Она сообщила, что посты в ее комиссии, куда войдут 28 человек, будут распределены поровну между мужчинами и женщинами. Если власти стран ЕС, которые номинируют еврокомиссаров, не представят список с учетом принципа гендерного паритета, они будут обязаны пересмотреть свой выбор, заявила она.

Напомним, ранее глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке. Лагард объяснила, что решила уйти с поста главы МВФ, так как получила предложение занять главное кресло в Европейском центральном банке (ЕЦБ). Лагард отметила, что ее отставка поможет ускорить процесс отбора нового главы МВФ.