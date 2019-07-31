Гнев Зеленского в Черкассах: "прокурор-взяточник" лично выбирал людей на встречу с президентом

Люди пожаловались президенту, что пускали на встречу с ним выборочно по спискам, который составил прокурор.
31 июля, в среду, в Черкассах глава украинского государства Владимир Зеленский, которые ранее не принял в подарок свой гипсовый бюст, разгневался, что на встречу с ним граждан допускали по спискам.
Отметим, в начале встречи Зеленский заявил, что всегда с хорошим настроением ездит по Украине, потому что обожает страну.
В это время он увидел мужчину, который стоял в зале. На вопрос Зеленского, почему он стоит, дядька заявил, что ему не досталось места.
"Так найдите себе место и сядьте", - сказал Зеленский и, увидев, что свободных мест нет, пошутил: "Видите, как вас здесь уважают. Хотите, сядьте к нам".
Вход по спискам
Дядька отказался сесть рядом с Зеленским и выпалил, что на встречу с ним люди запускали выборочно по спискам. В этот момент из зала добавили, что строго по списку, и даже не пускали местных депутатов.
"Кто главный здесь? Кто списки составляет?", - спросил президент.
Ему ответили, что прокурор.
"Прокурор? Издеваетесь?", - спросил Зеленский.
Прокурор-взяточник
Вдруг кто-то закричал, что прокурор-взяточник.
"Прокурор взяточник - это не новость. Для каждой области", - сказал Зеленский, после чего в зале начали смеяться.
Мужчина, который сидел перед президентом заявил, что местный прокурор терроризирует Черкассы и попросил Зеленского его снять.
"Вы депутат? Вы должны знать, что президент не снимает прокуроров", - ответил он.
На упреки депутата, что Зеленский уже более 60 дней у власти и должен уже что-то сделать, президент предъявил ему претензии по поводу состояния дорог и экологии.
"Мне сложно говорить о прокуроре, я его не знаю. Когда назначим нового генпрокурора, когда заработает Рада, ему будет задача сменить прокуроров. Вы жили четыре года с этим прокурором, то поживите еще немного. Если есть доказательства взяток - обращайтесь", - сказал Зеленский.
Вызвали в Киев
После этого Зеленский записал данные и жалобы мужчины на бумагу.
"Вы свидетель? Вы свидетель! Будем разбираться. Мы вас вызовем. Подготовьтесь, чтобы были доказательства", - сказал депутату глава государства и спросил, есть ли еще свидетели.
Затем Зеленскому излил душу другой дядька.
"Я вас приглашаю в Киев. Пожалуйста, со всей этой информацией. Вы можете с коллегой. Будет два свидетеля. Мы устроим вам встречу с Рябошапкой. Он отвечает за правоохранительные органы", - сказал Зеленский.
После этого он снова начал допытываться, почему на встречу с ним пускают только по спискам и просил назвать фамилию человека, который их формирует.
Читайте также"Зачем ты в наш колхоз приехал?": в Николаеве директор аэропорта попытался укротить Зеленского и получил взбучкуНе услышав ответа, он призвал открыто пускать людей на встречи с ним и попросил отложить жалобы на потом, поскольку, по его словам, есть много других вопросов для обсуждения, передает УП.
Соцсети
Отметим, в комментариях под видео жители Черкасс и области стали жаловаться на проблемы региона.
"Було б доречно приїздити кожного місяця на перевірку виконаного і без попередження і по найменш відомим дорогам....ну щоб не встигали залатувати і замилювати", - пишет Ирина Сун.
"Район Черкаської домби нагадує Венецію. Будинки стоять прямо на воді, а поліція і прокуратура каже що все це за межами сто метрової зони", - пожаловался Николай Мохнар.
"Добро пожаловать в Смелу. Здесь бардак . Наведите пожалуйста порядок", - обратилась Валерия Наконечная.
Напомним, ранее сообщалось, к визиту Зеленского в Черкассах высушили лужи. На видео, которое слил в Сеть местный житель, отчетливо видно, как работники коммунальных служб прямо у здания облгосадминистрации "высушивают" лужи при помощи метлы и совка.