Гнев Зеленского в Черкассах: "прокурор-взяточник" лично выбирал людей на встречу с президентом

31 июля 2019, 16:57

Люди пожаловались президенту, что пускали на встречу с ним выборочно по спискам, который составил прокурор.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский в Черкассах выслушал жалобы на прокурора-взяточника / president.gov.ua

31 июля, в среду, в Черкассах глава украинского государства Владимир Зеленский, которые ранее не принял в подарок свой гипсовый бюст, разгневался, что на встречу с ним граждан допускали по спискам.

Отметим, в начале встречи Зеленский заявил, что всегда с хорошим настроением ездит по Украине, потому что обожает страну.

В это время он увидел мужчину, который стоял в зале. На вопрос Зеленского, почему он стоит, дядька заявил, что ему не досталось места.

"Так найдите себе место и сядьте", - сказал Зеленский и, увидев, что свободных мест нет, пошутил: "Видите, как вас здесь уважают. Хотите, сядьте к нам".

Вход по спискам

Дядька отказался сесть рядом с Зеленским и выпалил, что на встречу с ним люди запускали выборочно по спискам. В этот момент из зала добавили, что строго по списку, и даже не пускали местных депутатов.

"Кто главный здесь? Кто списки составляет?", - спросил президент.

Ему ответили, что прокурор.

"Прокурор? Издеваетесь?", - спросил Зеленский.

Прокурор-взяточник

Вдруг кто-то закричал, что прокурор-взяточник.

"Прокурор взяточник - это не новость. Для каждой области", - сказал Зеленский, после чего в зале начали смеяться.

Мужчина, который сидел перед президентом заявил, что местный прокурор терроризирует Черкассы и попросил Зеленского его снять.

"Вы депутат? Вы должны знать, что президент не снимает прокуроров", - ответил он.

На упреки депутата, что Зеленский уже более 60 дней у власти и должен уже что-то сделать, президент предъявил ему претензии по поводу состояния  дорог и экологии.

"Мне сложно говорить о прокуроре, я его не знаю. Когда назначим нового генпрокурора, когда заработает Рада, ему будет задача сменить прокуроров. Вы жили четыре года с этим прокурором, то поживите еще немного. Если есть доказательства взяток - обращайтесь", - сказал  Зеленский.

Вызвали в Киев

После этого Зеленский записал данные и жалобы мужчины на бумагу.

"Вы свидетель? Вы свидетель! Будем разбираться. Мы вас вызовем. Подготовьтесь, чтобы были доказательства", - сказал депутату глава государства и спросил, есть ли еще свидетели.

Затем Зеленскому излил душу другой дядька.

"Я вас приглашаю в Киев. Пожалуйста, со всей этой информацией. Вы можете с коллегой. Будет два свидетеля. Мы устроим вам встречу с Рябошапкой. Он отвечает за правоохранительные органы", - сказал Зеленский.

После этого он снова начал допытываться, почему на встречу с ним пускают только по спискам и просил назвать фамилию человека, который их формирует.

Читайте также"Зачем ты в наш колхоз приехал?": в Николаеве директор аэропорта попытался укротить Зеленского и получил взбучкуНе услышав ответа, он призвал открыто пускать людей на встречи с ним и попросил отложить жалобы на потом, поскольку, по его словам, есть много других вопросов для обсуждения, передает УП.

Соцсети

Отметим, в комментариях под видео жители Черкасс и области стали жаловаться на проблемы региона.

"Було б доречно приїздити кожного місяця на перевірку виконаного і без попередження і по найменш відомим дорогам....ну щоб не встигали залатувати і замилювати", - пишет Ирина Сун.

"Район Черкаської домби нагадує Венецію. Будинки стоять прямо на воді, а поліція і прокуратура каже що все це за межами сто метрової зони", - пожаловался Николай Мохнар.

"Добро пожаловать в Смелу. Здесь бардак . Наведите пожалуйста порядок", - обратилась Валерия Наконечная.

Напомним, ранее сообщалось, к визиту Зеленского в Черкассах высушили лужи. На видео, которое слил в Сеть местный житель, отчетливо видно, как работники коммунальных служб прямо у здания облгосадминистрации "высушивают" лужи при помощи метлы и совка. 

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прокурор взяточник Владимир Зеленский списки жалобы Новости Черкассы
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