"Нес бред": кум Путина обозвал Порошенко

Виктор Медведчук назвал Петра Порошенко "ничтожеством" / Скриншот

Политик и бизнесмен, кум президента Российской Федерации Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что бывший украинский лидер - Петр Порошенко - в интервью Украинской правде нес бред относительно него.

Экс-президент – "ничтожество", написал предприниматель в блоге на сайте Подробности.

По словам Медведчука, Порошенко через председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака натравливал на него и его семью "подконтрольных ему национал-радикалов".

"…Порошенко… заявил, что Медведчук при нем "голову не мог поднять". Что касается этого бреда, который несет господин Порошенко, могу сказать: поднимать голову мне не было необходимости, потому что я в своей жизни ее не опускал ни перед кем, и уж тем более перед таким ничтожеством, каким является Порошенко", - отметил политик.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко дал интервью Украинской правде, в частности, экс-президент категорически отверг заявление о возвращении в его президентский срок в политику Виктора Медведчука и сказал: "Медведчук при мне голову не мог поднять".