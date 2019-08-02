У Зеленского объяснили, почему не разблокируют российские соцсети

Информационное пространство нашей страны нужно защищать, полагает советник президента.
Советник президента Владимира Зеленского Никита Потураев сообщил, что власти Украины не намерены отменять блокировку российских соцсетей.
Использование российских соцсетей не может быть разрешено, поскольку они являются оружием врага, рассказал Потураев в эфире Радио Свобода.
По словам собеседника, власти должны защищать украинское информационное пространство и не должны делать глупостей.
"Есть просто вражеские медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага…", - отметил советник главы государства.
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