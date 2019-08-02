Новый генпрокурор: в Слуге народа допустили переход Богдана в ГПУ

Андрей Богдан может стать генпрокурором / Фото: УНИАН

Новоизбранный народный депутат от Слуги народа Ольга Василевская-Смаглюк считает, что слухами об отставке Андрея Богдана с Офиса президента могли проверять реакцию на его вероятное "повышение" в должности.

Информацию заявлении главы Офиса президента Андрея Богдана с просьбой освободить его "по собственному желанию с момента желания" мажоритарщица с 96-го округа Василевская-Смаглюк назвала "элементом троллинга".

"Богдан выглядит как человек, желающий уйти в отставку?", - поинтересовалась она у журналистов, которые спросили ее о Богдане в Трускавце, где сейчас проходит интенсивное обучение "слуг народа".

По поводу "аннулирования" этого заявления Василевская-Смаглюк предположила: "Возможно, это была проверка отношения общества к возможному походу в отставку или к повышению, например, на должность генерального прокурора Украины", передает 112 Украина.

Василевская-Смаглюк призналась, что в Слуге народа не поняли, что происходит, но добавила, что Богдан - "человек с чувством юмора".

Читайте такжеРазумков прокомментировал слухи об отставке БогданаНапомним, 2 августа пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на сообщение об увольнении главы Офиса президента Андрея Богдана.

"Слухи не комментирую", - заявила она и добавила, что дополнительных комментариев по поводу этой информации давать не будет.

Вечером 1 августа агентство Интерфакс-Украина, ссылаясь на осведомленный источник в аппарате главы страны, сообщило, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке со своего поста.

Якобы Богдан подал заявление об увольнении президенту Владимиру Зеленскому в четверг, 1 августа.