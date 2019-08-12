В партии Зеленского рассказали, ведут ли переговоры с "Голосом" о коалиции

Съезд Слуги народа / Facebook партии

Политсила президента Владимира Зеленского, партия Слуга народа, не проводит переговоры о коалиции с партией Голос (во главе с известным музыкантом/общественным деятелем Святослав Вакарчук).

С таким заявлением выступил руководитель избирательного штаба партии Александра Корниенко, сообщает портал РБК-Украина.

"Возможно, кто-то лично общается. У меня есть личное общение с отдельными депутатами от "Голоса". На уровне партии мы не обсуждали", - сказал он.

На вопрос о том, намеревается ли Слуга народа сформировать большинство, он ответил "Это вероятный вариант развития событий".

Напомним, ранее авторитетный эксперт-политолог Владимир Фесенко оценил шансы Слуги народа на коалицию с Голосом в Раде. До этого рулевой президентской партии Дмитрий Разумков рассказал, с кем она готова формировать коалицию.



