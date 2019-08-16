Важнее достоинство, чем вода из Украины: в Крыму сделали громкое заявление

В Крыму хотят сохранить достоинство, вода из Украины им не столь важна / УНИАН

Отказ киевских властей от снятия водной блокады аннексированного Россией полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности, заявил вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков.

По его словам, российская сторона уже привыкла к тому, что власти Украины не хотят воспринимать действительность и живут в параллельной реальности. Он отметил, что жители Крыма не хотят вести переговоры с представителями украинской стороны, которые не уважают и не принимают их выбор, сделанный пять лет назад.

"Нам не нужна поставка воды из Украины ценой собственного достоинства. Об этом Крым сказал еще пять лет назад", — добавил Бобков, передает РИА "Новости".

Он добавил, что Крым готов принять отсутствие воды по Северо-Крымскому каналу, если такова цена их выбора.

Читайте такжеВодная блокада Крыма: Тука сказал, что на полуострове возрождается пустыняНапомним, 30 апреля 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. Плотина возведена на административной границе с полуостровом. По информации, сэкономленная вода из Каховского водохранилища должна орошать земли юга Херсонской области.

Также сообщалось, в Крыму хотят заставить Украину вернуть воду на полуостров. Пророссийская власть Крыма готовит обращение к российскому руководству с просьбой инициировать переговоры с Украиной относительно обеспечения аннексированного РФ полуострова питьевой водой. С таким докладом выступил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов на заседании совета по улучшению инвестиционного климата.

Представители Крыма хотят, чтобы Россия договорилась с Украиной о пропуске на полуостров реки.