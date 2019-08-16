Важнее достоинство, чем вода из Украины: в Крыму сделали громкое заявление

Власти полуострова не нужна поставка воды из Украины ценой собственного достоинства, заявил вице-спикер Бобков.
Отказ киевских властей от снятия водной блокады аннексированного Россией полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности, заявил вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков.
По его словам, российская сторона уже привыкла к тому, что власти Украины не хотят воспринимать действительность и живут в параллельной реальности. Он отметил, что жители Крыма не хотят вести переговоры с представителями украинской стороны, которые не уважают и не принимают их выбор, сделанный пять лет назад.
"Нам не нужна поставка воды из Украины ценой собственного достоинства. Об этом Крым сказал еще пять лет назад", — добавил Бобков, передает РИА "Новости".
Он добавил, что Крым готов принять отсутствие воды по Северо-Крымскому каналу, если такова цена их выбора.
Читайте такжеВодная блокада Крыма: Тука сказал, что на полуострове возрождается пустыняНапомним, 30 апреля 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. Плотина возведена на административной границе с полуостровом. По информации, сэкономленная вода из Каховского водохранилища должна орошать земли юга Херсонской области.
Также сообщалось, в Крыму хотят заставить Украину вернуть воду на полуостров. Пророссийская власть Крыма готовит обращение к российскому руководству с просьбой инициировать переговоры с Украиной относительно обеспечения аннексированного РФ полуострова питьевой водой. С таким докладом выступил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов на заседании совета по улучшению инвестиционного климата.
Представители Крыма хотят, чтобы Россия договорилась с Украиной о пропуске на полуостров реки.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.