Зеленский намерен подчинить Нацгвардию президенту

Владимир Зеленский хочет лишить главу МВД функций управления Нацгвардией / Фото пресс-службы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой передачи главе государства функций назначения и увольнения командующего Национальной гвардией. Также гарант рекомендует вывести данную структуру из подчинения Министерства внутренних дел.

Предложенный Зеленским законопроект № 1007 внесен в Верховную Раду 29 августа и обозначен, как неотложный.

В документе предлагается координировать деятельность Национальной гвардии непосредственно по линии президента и командующего Нацгвардией, исключая главу МВД.

В законе глава МВД полностью лишен полномочий относительно Нацгвардии.

Также Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду проект о внесении изменений в Конституцию Украины, в котором предусмотрены новые условия, на которых прекращаются досрочно полномочия нардепа.

Ранее Зеленский предложил сократить число нардепов и закрепить в Конституции пропорционалку.