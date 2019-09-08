"Вдруг даст амнистию и разрешит русский язык": в "ДНР" в шоке от "любви" Зеленского к Донбассу

Боевики не готовы к "любви" Зеленского / сайт президента Украина

Бывший патрон террористов Андрей Пургин выразил опасение за судьбу не признанной мировым сообществом "Донецкой народной республики".

Отец-основатель "ДНР" убежден, что будущее его детища находится под большим вопросом и символически сравнил его с затонувшим "Титаником".

Также террорист Пургин упрекнул "власть" на оккупированной территории за отсутствие четкого представления развития "государства" и заявил, что боевики скрывают всю суть переговоров с Киевом от местного населения.

"Мы попадём в ловушку: нам любовь Зеленского может обойтись дороже, чем ненависть Порошенко. Потому что в данном случае у нас нет модели будущего Донбасса, и мы находимся в подвешенном состоянии. Для нас будет шоком переключение с военной повестки на политическую. Наш политический класс отсутствует или находится в зачаточном состоянии и поэтому нам нужно отвечать на этот всплеск Зеленского. Вдруг он захочет дать нам амнистию, а потом разрешит разговаривать на русском и тратить наши деньги – и скажет, что он выполнил Минские соглашения. На это нужно отвечать политически. Если и воевать, то теперь только в сфере политики. К большому сожалению, сейчас республики к этому не готовы", - сказал Пургин в интервью сепаратистким СМИ.

Со слов Пургина, в "ДНР" некому обсуждать вопросы, связанные с движением в Россию, и отстаивать интересы оккупированных районов Донецкой области.При этом Пургин назвал обмен пленными между Украиной и Россией прорывом.

"На самом деле прошедший обмен – это прорыв. Присутствует довольно большое количество эйфорических ожиданий. Нужно признать, что долгожданное событие, наконец, свершилось – произошёл контакт первых лиц России и Украины", - высказался Пургин.

Читайте такжеВосстановление Донбасса: Зеленский сделал предложение ПольшеНапомним, ранее обитающий в Москве "бывший министр обороны" террористической "ДНР" Игорь Гиркин Стрелков взбесился из-за "позорного" обмена пленными между Украиной и Россией. Террорист дерзко "наехал" на самого Владимира Путина.

К слову, любитель философствовать террорист Гиркин недоволен списком обмена пленных.

Особенно его задело то, что Москва передала Киеву Станислава Клыха и Николая Карпюка, а также режиссера Олега Сенцова, которого он назвал "террористом".