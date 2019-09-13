Роспуск ЦИК: чем Слуга народа расплатится за голоса Тимошенко и Медведчука – эксперт

Кошель объяснил, чем Слуга народа расплатится за голосование за роспуск ЦИК / Главред

Досрочное прекращение полномочий состава ЦИК стало возможным благодаря 53-м голосам депутатов от Батькивщины и фракции Оппозиционная платформа – За жизнь, пояснил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Их голосования – мелкие политические торги. По моей информации, партия власти рассчитается за эти голоса увеличенными квотами в новом Центризбиркоме. Поэтому, очевидно, Батькивщина и За жизнь могут получить по два представителя, в то время как ЕС и Голос – по одному. Большинство кандидатур в Зе-ЦИК получат слуги народа – восемь мест в случае уменьшения количества членов Комиссии до 15 человек", – рассказал эксперт в комментарии Главреду.

При этом он считает данное постановление одним из самых абсурдных решений нового парламента. Также, по его словам, оно может иметь достаточно серьезные последствия в будущем.

Читайте такжеРоспуск ЦИК: эксперт оценил угрозу монополизации новой комиссии"Это подрыв доверия к ЦИК как к институту, увеличение недоверия к избирательным процессам и результатов волеизъявления. Кроме того, соблазн новых членов ЦИК руководствоваться не только нормами закона, но и политической целесообразностью", – заявил Кошель.

И добавил, что надеяться остается только на то, что при определении кандидатур членов ЦИК фракции и группы будут принимать решение, исходя из профессионализма кандидатов, а не их партийной лояльности.

"Однако такой подход противоречит логике машины, которая уже набрала обороты", – резюмировал он.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада утвердила представление президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех членов ЦИК. За документ проголосовали большинство депутатов – 341.

Ранее в ЦИК оценили намерение Зеленского распустить комиссию. Руководство ведомства считает свою работу квалифицированной.