Роспуск ЦИК: чем Слуга народа расплатится за голоса Тимошенко и Медведчука – эксперт

13 сентября 2019, 17:05

Глава КИУ считает данное постановление одним из самых абсурдных решений новой Рады.

Кошель объяснил, чем Слуга народа расплатится за голосование за роспуск ЦИК
Кошель объяснил, чем Слуга народа расплатится за голосование за роспуск ЦИК / Главред

Досрочное прекращение полномочий состава ЦИК стало возможным благодаря 53-м голосам депутатов от Батькивщины и фракции Оппозиционная платформа – За жизнь, пояснил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Их голосования – мелкие политические торги. По моей информации, партия власти рассчитается за эти голоса увеличенными квотами в новом Центризбиркоме. Поэтому, очевидно, Батькивщина и За жизнь могут получить по два представителя, в то время как ЕС и Голос – по одному. Большинство кандидатур в Зе-ЦИК получат слуги народа – восемь мест в случае уменьшения количества членов Комиссии до 15 человек", – рассказал эксперт в комментарии Главреду.

При этом он считает данное постановление одним из самых абсурдных решений нового парламента. Также, по его словам, оно может иметь достаточно серьезные последствия в будущем.

Читайте такжеРоспуск ЦИК: эксперт оценил угрозу монополизации новой комиссии"Это подрыв доверия к ЦИК как к институту, увеличение недоверия к избирательным процессам и результатов волеизъявления. Кроме того, соблазн новых членов ЦИК руководствоваться не только нормами закона, но и политической целесообразностью", – заявил Кошель.

И добавил, что надеяться остается только на то, что при определении кандидатур членов ЦИК фракции и группы будут принимать решение, исходя из профессионализма кандидатов, а не их партийной лояльности.

"Однако такой подход противоречит логике машины, которая уже набрала обороты", – резюмировал он.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада утвердила представление президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех членов ЦИК. За документ проголосовали большинство депутатов – 341.

Ранее в ЦИК оценили намерение Зеленского распустить комиссию. Руководство ведомства считает свою работу квалифицированной.

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Верховная Рада ЦИК голос роспуск Батькивщина Слуга народа Оппозиционная платформа - За жизнь Европейская солидарность Алексей Кошель
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