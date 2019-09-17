Вилкулу и Колесникову на "тайном" заседании избрана мера пресечения

Днепровский суд избрал меру пресечения Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову / delate.info

В Днепре Октябрьский суд избрал меру пресечения двум бывшим нардепам из партии Оппозиционный блок - Дмитрию Колесникову и Александру Вилкулу.

Вилкула и Колесникова отпустили на поруки, сообщает ТСН.

По данным издания, суд внезапно назначил заседание на вечер понедельника, 16 сентября, - сведения о дате и времени его проведения тщательно скрывали от журналистов.

"…Обоих бывших народных избранников прокуратура просила взять под арест. Но Октябрьский суд Днепра решил отпустить их на поруки", - отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова подозревают в злоупотреблении властью, из-за чего Украине были нанесены многомиллионные убытки. В начале сентября бывший генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Колесникова и Вилкула объявили в розыск.