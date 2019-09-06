Экс-нардепа Вилкула объявили в розыск

Александра Вилкула объявили в розыск / nv.ua

Бывшего народного депутата VIII созыва из фракции Оппозиционный блок Александра Вилкула известили о подозрении и объявили в розыск, сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко.

По его данным, другого экс-нардепа Дмитрия Колесникова также известили о подозрении в совершении преступления и объявили в розыск.

"Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и Верховная Рада, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после потери ими депутатского статуса вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска", - написал Луценко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеРада приняла решение по лишению Вилкула неприкосновенностиНапомним, в сентябре 2018 года Луценко подал в парламент представления на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Вилкула, Колесникова и Сергея Дунаева.

В ГПУ подозревают, что в 2011-2012 годах Александр Вилкул, будучи главой Днепропетровской облгосадминистрации, издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га "якобы с земель запаса сельхозназначения (пастбища), а на самом деле - с земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района".

"Кроме того, бывший председатель ОГА издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью "АРТ ЛЕНД", с земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.