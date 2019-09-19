Успеть за 8 дней: в Слуге народа ответили Кличко по выборам в Киеве

Александр Корниенко / Лига.нет

Верховная Рада не может рассматривать устные заявления главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко касательно досрочных выборов в Киеве. Такое заявление сделал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в кулуарах парламента в четверг, 19 сентября, передает Интерфакс-Украина.

По словам "слуги народа", Кличко должен обратиться с официальным обращением.

"Устные новости с сайтов, к сожалению, для нас не являются основанием, чтобы об этом даже говорить в комитете. Ждем официальное обращение. Если оно будет процедурно правильно подано в Верховную Раду, далее оно поступит в комитет. Мы будем в комитете определяться", - отметил Корниенко.

При этом он указал, что времени у киевского мэра не так уж и много, потому что следующее заседание комитета по вопросам организации госвласти и местного самоуправления состоится уже 1 октября.

"Если он успеет до этого подать. Возможно, включим в повестку дня комитета. Возможно, не включим. У нас есть 90 дней на принятие этого решения", - подытожил глава президентской фракции.