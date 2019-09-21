"Вес роисси - вес петуха из говна": в РФ напомнили Украине о своем величии

Пушков напомнил Украине о величии России / Фото: Reuters

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о деградации антироссийских санкций, указав, что это неизбежный процесс.

Отметим, глава МИД Украины указал, что официальный Киев крайне обеспокоен заявлениями о "переутверждении" санкций на полгода.

"Мы обеспокоены, когда нам говорят: "Ну как же? Вот санкции переутвердим, там последний раунд ещё на полгода". Мы говорим: "Возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться", — подвел итоги Пристайко.

Так вот, по словам Пушкова, лишь в Киеве мечтают о "целостном механизме санкций" в виде отсутствия любых контактов с Москвой.

"Для ведущих стран Запада такая политика нереальна — вес и роль РФ слишком велики", — резюмировал Пушков.

К слову, в соцсетях слова Пушкова подняли на смех.

"Роль России слишком велика? хахахахаха... Обольщаться ох как умеем", - высказался некто Раф.

"Вес роисси - вес петуха из говна!", - добавил другой пользователь Сети.

Читайте такжеВятрович посоветовал Украине готовиться к развалу РоссииНапомним, ранее Алексей Пушков прокомментировал заявление Владимира Зеленского об освобождении Крыма. Он отметил, что все подобные заявления Зеленского являются "риторической белибердой".

"Как бы эта зона не стала единственной, где проявит себя Зеленский", — резюмировал Пушков.