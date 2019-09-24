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"Трамп зависим от Путина": эксперт пояснил, чем любовь главы США опасна для Зеленского

24 сентября 2019, 23:46

Андрей Илларионов уверен, что Зеленскому не стоит звать Штаты на переговоры любого формата.

Чем любовь Трампа к Путину опасна для Зеленского
Чем любовь Трампа к Путину опасна для Зеленского / Reuters

Глава США Дональд Трамп психологически зависит от Владимира Путина, своего коллеги из России, считает российский экономист, экс-советник президента РФ Андрей Илларионов.

"Особенно это было заметно в прошлом году в Хельсинки, когда два президента давали пресс-конференцию. Когда господин Трамп высказывал какой-то комментарий, он скашивал глаза на Путина, как бы спрашивая: "Я правильно сказал? Я не ошибся? Все так, все нормально? Я хорошо вас похвалил или нужно больше?", – напомнил Илларионов во время чата на Главреде.

По его словам, можно обсуждать причины этой зависимости, какой она носит характер: финансовый, политический, досье или еще какой-то. Но на самом деле это не так уж важно. Это важно для узкой группы людей, которые занимаются этими вопросами.

Читайте такжеЧем рискует Зеленский, отправляясь в гости к Трампу"Для широкой публики важно, что эта психологическая зависимость в принципе существует. И она не скрывается. Мы наблюдали воочию, как это происходит. Ничего подобного не наблюдается в отношениях господина Трампа с другими лидерами. Демократических лидеров он просто не любит и откровенно издевается над ними. Будь то Ангела Меркель или Джастин Трюдо, это само собой. Но это не наблюдается даже в отношениях с любимыми им диктаторами – Ким Чен Ыном или дядюшкой Си (лидер Китая Си Цзиньпин – ред.). Там бывает похлопывание по плечу или ниже спины, но это другие отношения", – отметил эксперт.

Илларионов отметил, что Трамп – большой, широкий в разных габаритах, а Путин – пониже и похудее. Но Трампу, по его словам, все равно всегда как-то удается посмотреть на Путина снизу-вверх.

"Как ему это удается? Это отдельное искусство политического лидера", – считает экс-советник российского президента.

Поэтому включение Дональда Трампа Владимиром Зеленском в любые потенциальные многосторонние переговоры гарантированно ухудшает положение украинской стороны, потому что Трамп даже на расстоянии постоянно играет на Владимира Путина, пояснил Илларионов.

Читайте такжеВ США озвучили обязательное условие возвращения России в G8"Буквально недавно мы стали свидетелями выдающегося экзерсиса с потенциальным включением России в "Большую семерку". Трамп настаивает, что Россию нужно включить в G7. Члены семерки говорят: не надо. Тогда раздается голос из Москвы, и товарищ Лавров говорит: "Нет, нам это не нужно". А Трамп все равно настаивает на том, что будут включать. Потом уже Путин выступает с заявлением: "Мы вообще не заинтересованы во включении в "семерку". Нам там неудобно. Нам удобнее в "двадцатке", потому что там, например, есть саудовский принц, с которым можно поговорить об убийстве Хашогги. А в "семерке" никто не может поддержать разговор на интересующие нас темы". Но Трамп и тут настаивает на том, что Россию нужно приглашать в G7", – напомнил российский экономист.

Он убежден, что это свидетельствует о том, что Трамп не видит и не слышит никого: ни собственный Конгресс, ни собственную администрацию, ни американские СМИ, ни общественное мнение, ни союзников в Европе. Он видит только одного человека – Владимира Путина.

"Трамп постоянно посылает сигналы о своей любви к нему, о своей лояльности по отношению к нему, о своей приверженности ему.

Как он посылает эти сигналы? Как посылает любящий человек сигналы предмету своей любви: он посылает цветочки, платочки, духи, грозди винограда, бутылочку вина, стихи о прекрасной даме и взошедшей луне… Он постоянно посылает сигналы, не важно – какие. Самое главное – не содержание сигналов, а выражение чувств его души, которая рвется к любимому созданию, несмотря на все препятствия. И Дональд Трамп это демонстрирует в своем отношении к Владимиру Путину", – рассказал Илларионов.

И резюмировал: "Так что, если Владимир Зеленский соскучился по выражению знаков признания любви в его присутствии в адрес Путина, тогда Трампа нужно обязательно пригласить в переговоры любых форматов. Тогда можно будет вдоволь насладиться этим шоу, которому позавидует даже Квартал 95".

Как ранее сообщалось, в Нью-Йорке продолжает заседать Генеральная ассамблея ООН, в которой принимает участие и Владимир Зеленский. В графике выступлений лидеров государств в основном зале организации выступление главы Украины не значится. 

При этом Зеленский рассказал, чего хочет добиться от встречи с Трампом. Он считает, что у них будет "предметная, мощная встреча".

Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Андрей Илларионов
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