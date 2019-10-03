Рада приняла за основу закон о столице: о чем документ

Новый закон о Киеве предусматривает несколько важных изменений.
Украинские парламентарии в четверг, 3 октября, в первом чтении приняли за основу законопроект "О городе Киеве". Документ предусматривает отдельно должность мэра столицы и отдельно главы Киевской городской государственной администрации, а также разделение их полномочий.
1 октября данный документ поддержал Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, после чего его передали на голосование в парламент.
Кто голосовал
Законопроект поддержали 244 народных избранника:
- 234 человека – представители фракции Слуга народ;
- 10 – внефракционные нардепы.
При этим против выступили:
- Оппозиционная платформа - За Жизнь – 19 человек;
- Европейская солидарность – 23 человека;
- Батькивщина – 1 человек;
- Голос – 15 человек;
- Внефракционные депутаты – 1 человек.
О чем документ:
Законопроект создает основу для новой системы организации местного самоуправления и исполнительной власти в Киеве, а именно:
- разделение полномочий главы КГГА и мэра столицы;
- восстановление райсоветов.
При этом мэр будет возглавлять исполнительный орган Киевского городского совета и председательствовать на заседаниях Киевсовета. В то же время, в обязанности главы КГГА войдет надзор за соблюдением Конституции и законов местным самоуправлением, а также координация деятельности территориальных органов.
Кроме того, документ предусматривает:
- специальный статус Киева;
- реализацию столичных функций;
- административно-территориальное устройство столицы;
- организацию городской жизни на принципах развития;
- взаимодействие территориальной общины Киева и населенных пунктов области;
- местное самоуправление в украинской столице;
- статус городского главы и его заместителя по финансовым вопросам, заместителя киевского городского главы - управляющего делами Киевского городского магистрата и заместителя киевского городского главы - главного архитектора города Киева;
- порядок выполнения обязанностей главой КГГА;
- стратегическое планирование;
- стратегические документы по развитию;
- информационные системы города;
- механизм контроля, аудита и мониторинга;
- функционирование Ратуши как единого окна предоставления услуг.
Напомним, ранее Виталий Кличко обратился к Верховной Раде с просьбой назначить внеочередные выборы в столице. Также киевский градоначальник Виталий Кличко подал в Окружной административный суд Киева исковое заявления, в котором потребовал признать противоправным представление Кабмина к президенту Владимиру Зеленскому о своем увольнении и отменить соответствующее предложение правительства.