Рада приняла за основу закон о столице: о чем документ

КГГА / Пресс-служба КГГА

Украинские парламентарии в четверг, 3 октября, в первом чтении приняли за основу законопроект "О городе Киеве". Документ предусматривает отдельно должность мэра столицы и отдельно главы Киевской городской государственной администрации, а также разделение их полномочий.

1 октября данный документ поддержал Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, после чего его передали на голосование в парламент.

Кто голосовал

Законопроект поддержали 244 народных избранника:

234 человека – представители фракции Слуга народ;

10 – внефракционные нардепы.

При этим против выступили:

Оппозиционная платформа - За Жизнь – 19 человек;

Европейская солидарность – 23 человека;

Батькивщина – 1 человек;

Голос – 15 человек;

Внефракционные депутаты – 1 человек.

О чем документ:

Законопроект создает основу для новой системы организации местного самоуправления и исполнительной власти в Киеве, а именно:

разделение полномочий главы КГГА и мэра столицы;

восстановление райсоветов.

При этом мэр будет возглавлять исполнительный орган Киевского городского совета и председательствовать на заседаниях Киевсовета. В то же время, в обязанности главы КГГА войдет надзор за соблюдением Конституции и законов местным самоуправлением, а также координация деятельности территориальных органов.

Кроме того, документ предусматривает:

специальный статус Киева;

реализацию столичных функций;

административно-территориальное устройство столицы;

организацию городской жизни на принципах развития;

взаимодействие территориальной общины Киева и населенных пунктов области;

местное самоуправление в украинской столице;

статус городского главы и его заместителя по финансовым вопросам, заместителя киевского городского главы - управляющего делами Киевского городского магистрата и заместителя киевского городского главы - главного архитектора города Киева;

порядок выполнения обязанностей главой КГГА;

стратегическое планирование;

стратегические документы по развитию;

информационные системы города;

механизм контроля, аудита и мониторинга;

функционирование Ратуши как единого окна предоставления услуг.

Напомним, ранее Виталий Кличко обратился к Верховной Раде с просьбой назначить внеочередные выборы в столице. Также киевский градоначальник Виталий Кличко подал в Окружной административный суд Киева исковое заявления, в котором потребовал признать противоправным представление Кабмина к президенту Владимиру Зеленскому о своем увольнении и отменить соответствующее предложение правительства.