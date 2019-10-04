В Киев прибыла "шишка" из Госдепа США по вопросам конфликтов

В Киев прибыла Дениз Натали / facebook.com/usdos.ukraine

В Украину прибыла помощница госсекретаря США Майка Помпео - глава бюро Госдепартамента Штатов по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций - Дениз Натали.

Дениз Натали прибыла в Киев, чтобы пообщаться с украинскими и международными партнерами насчет конфликта на Донбассе и поддержки ветеранов, сообщили в посольстве США в Украине.

По данным посольства, дипломат начала свой визит в столицу с посещения Майдана Независимости - почтила память активистов, которые погибли во время Революции Достоинства (их называют героями Небесной Сотни).

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Ранее сообщалось, что Курт Волкер принял решение покинуть пост спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что для Украины последствия отставки Волкера будут очень тяжелыми.