"Нормандский формат": эксперт оценил шансы присоединения США и Великобритании

Шансы равны нулю, считает Олег Жданов / УНИАН

Несмотря на готовность Белого дома к присоединиться к переговорам в нормандском формате по урегулированию военного конфликта на Донбассе, вероятность участия США и Великобритании в решении этого вопроса является нулевой. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его мнению, на переговорах "нормандской четверки" Берлин и Париж уговаривают Киев подписать договоренности с "ДНР" и "ЛНР".

"Германия и Франция не хотят "лишних ушей", чтобы не открывать суть переговоров. Переговоров, на которых в действительности уговаривают Украину подписать договоренности с самопровозглашенными республиками. А Россия в этом процессе выступает исключительно в качестве главного миротворца по урегулированию и неоднократно подчеркивала, что она является стороной конфликта", - заявил Жданов во время чата на Главреде.

По его мнению, вероятность изменения круга переговорщиков нулевая.

"Судя по итогам визита Зеленского в Вашингтон и судя по молчанию Великобритании, вероятность того, что к переговорам присоединятся США или Великобритания – нулевая. Вот Владимир Зеленский и идет путем прямых тайных договоренностей. О чем он говорит с Путиным, на чем базируются их договоренности, мы с вами можем только догадываться", - отметил военный эксперт.

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Напомним, в конце сентября по итогам встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запланированный саммит в нормандском формате пройдет без участия Соединенных Штатов Америки.

Ранее лидер фракции Слуга народа в Верховной Раде IX созыва Давид Арахамия заявил, что нормандский формат (Украина, Россия, Германия, Франция) переговоров по Донбассу может быть расширен до декабря.