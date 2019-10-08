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"Путин лысого хера не знает": Черновол "горько плачет" из-за ареста "обезьянки" Пашинского

8 октября 2019, 13:00

ЧЕрновол публично заступилась за Пашинского, граждане в Сети над ней смеются.

Пашинский
За Пашинского вступилась Черновол / УНИАН

Печерский районный суд Киева 7 октября суд принял решение об аресте без права залога до 4 декабря текущего года бывшего депутата Верховной Рады от партии Народный фронт Сергея Пашинского по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 году.

"Ну что, вечер в хату, символ последней пятилетки. Теперь шаг за шагом будем добиваться, чтобы определить туда всё ваше воровское кубло. Создадите там себе коалицию шариковых из Народного Фронта и БПП. В цехе рукавиц", - прокомментировал решение судебной инстанции юрист Андрей Портнов.

Так вот, публично вступилась за Пашинского его соратница Татьяна Черновол.

"Сегодня у Путина днюха и Портнов спешит сделать ему подарок. Сейчас идет суд о взятии под стражу одного из пяти личных врагов Путина – Сергея Пашинского", - высказалась Татьяна в соцсети перед арестом Пашинского.

 А чуть позже отметила, что произошла первая репрессия реванша.

"Лидер Майдана и тот, кто подписал первый боевой приказ в АТО. Личный враг Путина и тот, кто вырвал изо рта у Януковича и вернул в бюджет 1.5 млрд долларов. Брошенный в тюрьму по заказу Портнова. Заключенный по делу, сфальсифицированном "на коленке", за то, что защитил честь и жизнь своей жены, остановил хулигана выстрелом в ногу. К тому же, пьяного и опасного хулигана, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за то, что бил и калечил женщин", - сказано в сообщении Черновол.

Отметим, в соцсетях довольно живо отреагировали на слова Черновол.

"Это топчик сегодня, ребят... Артиллеристка Таня порвала в клочья)) Ждём картину на эту тему)", - сказал Сергей Наумович.

"Наша таня громко плачет)))", - добавил Андрей Белогуров.

"Прям вижу как путину на каемочке подают эту новость, и он такой - "вау, лучший мой подарок".Правда сомневаюсь что он вообще знает кто этот лысый хер, ну это уже нюансы...", - обратил внимание Виталий Григоренко.

"А до этого на Пашинского Путин натравил Химикуса ...", - предположил Вячеслав Фролов.

"Путин кушать не может, так пашинского ненавидит", - сказал Юрий Волянский.

"Упаковали обезьянку", - обрадовался Игорь Столетов.

"Ну еще бы, он же Top Gun Украины! Даже Круз вон приезжал чтоб про него 3 часть снимать", - пошутил Тарас Вел.

Читайте также"У нелюдя руки по локоть в крови": появились подробности дела ПашинскогоНапомним, ранее арестованный Печерским судом Киева до 4 декабря бывший депутат от партии Народный фронт Сергей Пашинский заявил, что его арест на два месяца без права залога – это подарок президенту России Владимиру Путину на день рождения, поскольку именно 7 октября он отмечает 67-летие.

"Это решение судьи - подарок на день рождения Путину", - заявил Пашинский в зале суда.

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