Пристайко пролил свет на ситуацию с польскими раскопками в Украине

Вадим Пристайко / УНИАН

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова пойти навстречу Польше. По словам дипломата, уже есть первые разрешения на эксгумационные работы на украинской территории.

Пристайко надеется, что такой шаг Киева поможет разблокировать ситуацию с вопросом исторической памяти стран.

"Уже есть первые сдвиги в направлении по началу эксгумационных работ. Есть первые разрешения на их проведение. Мы надеемся, что это немножко разблокирует всю ситуацию", - цитирует Радио Свобода главу украинского МИД.

По его словам, раскопки должны проводить украинские исследователи, но вместе с польскими экспертами. При этом он указал, что ожидает ответных шагов и от Варшавы.

"Наша позиция является принципиальной. Мы тоже напоминаем о существовании наших вопросов к исторической памяти на территории нынешней Польши. И мы готовы двигаться, но требуем к себе соответствующего отношения и ожидаем такие же шаги навстречу", –подытожил чиновник.

Напомним, что ранее в Польше надеются получить согласие на строительство кладбищ, где можно будет похоронить найденные останки поляков.