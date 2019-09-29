Польша ждет от Украины "зеленый свет" на строительство новых кладбищ

Киев дал добро на эксгумацию польских захоронений в Украине / фото: zaxid.net

27 сентября Киев предоставил Варшаве формальное согласие на проведение поисково-эксгумационных работ на территории Украины, запрет на который был введен в 2017 году. Теперь же в Польше надеются получить согласие на строительство кладбищ, где можно будет похоронить найденные останки поляков.

На данный момент польская сторона ходатайствует о разрешении на открытие работ в нескольких десятках мест, где покоятся поляки, павшие или убитые в период польско-большевистской войны в 1939 году и 1943-44-х годах на Волыни. Как сообщил, директор Бюро поисков и идентификации Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик, в целом, объем поисковых работ – огромный. Речь идет о "сотнях, а возможно, тысячах мест", передает Польское радио. Швагжик добавил, что в соответствующие учреждения в Украине представлены документы, чтобы получить разрешение на проведение поисковых работ.

Напомним, в конце августа в Варшаве во время совместной пресс-конференции с президентом Польши украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, о чем польский коллега Анджей Дуда просил его в начале июля.