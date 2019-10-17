Судебная реформа Зеленского: иностранные дипломаты рассказали об угрозах и просят пересмотра закона

Верховная Рада 16 октября поддержала судебную реформу Владимира Зеленского / Reuters

16 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1008 об изменениях в органах судейского самоуправления, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Послы ряда стран написали письмо-обращение к спикеру парламента Дмитрию Разумкову, премьер-министру Алексею Гончаруку и главе Офиса президента Андрею Богдану с призывом пересмотреть отдельные положения закона о судебной реформе.

В частности, письмо-обращение написали послы Великобритании, Канады, Германии и Европейского союза, а также гендиректор ЕБРР, передает Судебно-юридическая газета.

Основные замечания дипломатов касаются:

повторного отбора судей Верховного суда и сокращения его количества без четкой процедуры и в непонятные сроки - поскольку, по их мнению, любому сокращению судей ВС должен предшествовать пересмотр норм юрисдикции суда и укомплектование надлежащим штатом судов низших инстанций;

подчинения новой Высшей квалификационной комиссии судей нереформированному Высшему совету правосудия - поскольку это, как указано в обращении, препятствует ВККС эффективно выполнять свои функции и должно произойти только после реформирования ВСП;

полномочий комиссий - поскольку требования о создании конкурсной комиссии по отбору членов ВККС и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при ВРП, включая условия участия и привлечения международных экспертов, должны быть пересмотрены для обеспечения их эффективности.

Дипломаты призвали к сотрудничеству с Венецианской комиссией с целью приведения закона в полное соответствие "общим ценностям". В письме также говорится о том, что подписанты готовы встретиться с упомянутыми в заявлении должностными лицами, чтобы объяснить угрозы отдельных положений принятого законопроекта.