Дубинский выложил в Сеть результаты своей проверки на полиграфе: фото

Александр Дубинский / УНИАН

Замруководителя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (президентская фракция Слуга народа) обнародовал результаты своей недавней проверки на полиграфе (детекторе лжи).

Фотографию заключения народный избранник опубликовал в социальной сети Facebook.

В беседе перед проверкой на полиграфе Дубинский категорически отрицал получение денежного вознаграждения в сумме 30 тысяч долларов США.

В заключении специалиста-полиграфолога четко указано, что во время тестирования опрашиваемый Дубинский вел себя адекватно, а также не применял "предварительных фармакологических мер", которые могут искажать психофизиологические реакции.

"Установить правдивость ответов "Да" у опрашиваемого на вопрос "Вы голосовали против данного законопроекта из-за того, что в нем есть коррупционная составляющая?" и "Вы проголосовали против данного законопроекта из-за неправомерных выгод для каких-либо конкретных лиц в ущерб интересам государства?" не удалось, поскольку ответы "Да" и "Нет" на данные вопросы отличались одинаково значимыми психофизиологическими реакциями", - говорится в заключении полиграфолога.

Кроме того, после теста Дубинскому предварительно было сказано, что результаты проверки в целом носят оправдательный характер.

Напомним, ранее, кроме нардепа Александра Дубинского, проверку на полиграфе прошел глава фракции президентской политсилы в Верховной Раде - Давид Арахамия. прошли полиграф после скандала в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где политиков пропрезидентской политсилы подозревали в получении взятки.