Вернуть власть: эксперт оценил шансы сговора Порошенко с Кремлем

Петр Порошенко / Reuters

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказал мнение относительно вероятности того, что некоторые представители предыдущей власти Украины, не смирившись с её утратой, могут стать сторонниками Кремля.

"Если вы говорите о Порошенко, то я сомневаюсь, что он будет играть в такие игры. Нужно понимать специфику нашей страны. В случае попытки сговориться и провернуть здесь какую-то спецоперацию совместно с Россией это будет уже на второй день известно, как минимум, троим людям. Потому я не считаю, что подобные тайные договоренности возможны у нас", - сказал Загородний во время чата на Главреде.

По его мнению, подобные операции возможны в России, так как там ФСБ способна обеспечить надлежащий уровень секретности.

"Что-то спрятать в нашей стране практически нереально. Это и "плюс", и "минус" в данном случае. Поэтому если кто-то в Кремле пойдет договариваться, это станет известно, как минимум, трем источникам. И это станет "секретом Полишинеля". Так что вряд ли Порошенко пойдет на договоренности с Кремлем, чтобы вернуть себе власть", - добавил эксперт.

Кроме того, Загородний назвал ФСБ "достаточно игривой организацией", которая может вести с кем-то переговоры, а затем "слить" этого человека.

"Такая у них работа… Хотя Порошенко они бы с удовольствием сделали "сакральной жертвой", - резюмировал он.

Напомним, ранее политолог Тарас Загородний оценил вероятность ареста экс-президента Петра Порошенко. По его мнению, вероятность того, что пятый президент Украины окажется за решеткой, очень мала.

Как сообщал Главред, Петр Порошенко 15 раз не явился на допрос в ГБР (Государственное бюро расследований) в производствах, в которых он фигурирует. По словам директора ГБР Романа Трубы, Порошенко использует свой статус народного депутата, чтобы не являться на допросы.