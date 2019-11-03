  1. Главная
  3. Политика

Вернуть власть: эксперт оценил шансы сговора Порошенко с Кремлем

3 ноября 2019, 10:44

ФСБ с удовольствием сделала бы Петра Порошенко "сакральной жертвой", считает Тарас Загородний.

Порошенко
Петр Порошенко / Reuters

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказал мнение относительно вероятности того, что некоторые представители предыдущей власти Украины, не смирившись с её утратой, могут стать сторонниками Кремля.

"Если вы говорите о Порошенко, то я сомневаюсь, что он будет играть в такие игры. Нужно понимать специфику нашей страны. В случае попытки сговориться и провернуть здесь какую-то спецоперацию совместно с Россией это будет уже на второй день известно, как минимум, троим людям. Потому я не считаю, что подобные тайные договоренности возможны у нас", - сказал Загородний во время чата на Главреде.

По его мнению, подобные операции возможны в России, так как там ФСБ способна обеспечить надлежащий уровень секретности.

"Что-то спрятать в нашей стране практически нереально. Это и "плюс", и "минус" в данном случае. Поэтому если кто-то в Кремле пойдет договариваться, это станет известно, как минимум, трем источникам. И это станет "секретом Полишинеля". Так что вряд ли Порошенко пойдет на договоренности с Кремлем, чтобы вернуть себе власть", - добавил эксперт.

Кроме того, Загородний назвал ФСБ "достаточно игривой организацией", которая может вести с кем-то переговоры, а затем "слить" этого человека.

"Такая у них работа… Хотя Порошенко они бы с удовольствием сделали "сакральной жертвой", - резюмировал он.

Напомним, ранее политолог Тарас Загородний оценил вероятность ареста экс-президента Петра Порошенко. По его мнению, вероятность того, что пятый президент Украины окажется за решеткой, очень мала.

Как сообщал ГлавредПетр Порошенко 15 раз не явился на допрос в  ГБР (Государственное бюро расследований) в производствах, в которых он фигурирует. По словам директора ГБР Романа Трубы, Порошенко использует свой статус народного депутата, чтобы не являться на допросы.

Россия ФСБ Кремль Петр Порошенко Тарас Загородний новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Вернуть власть: эксперт оценил шансы сговора Порошенко с Кремлем». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:45
Горчичный маникюр – модный желтый маникюр ноябрь 2019: новинки, фотогалерея
11:30
Вмешательство Украины в выборы США: Манафорт внес посильую лепту Видео
11:29
Чат с российским политологом Александром Морозовым
11:12
Синдром чистой тарелки: Комаровский раскрыл важный момент в питании ребенка
11:05
"Пырните гниду ржавым гвоздем в печень": "усатая мразь" Гиркин назвал ОРДЛО "вонючей клоакой" - видео Видео
10:44
Вернуть власть: эксперт оценил шансы сговора Порошенко с Кремлем
10:13
Держать "порох сухим": Зеленский обратился к ракетным войскам и артиллеристам
09:47
Курс гривны к доллару: аналитик сделал прогноз на неделю
09:44
"Обрюзшая попрошайка, столько свиной крови перевели": "мерзость" Бабченко сдрыснул из Украины Видео
09:42
Секретный роман и провал: что прочит гороскоп на 3 ноября 2019
09:21
Возвращение России в G8: Канада резко "отшила" Кремль
09:12
Является ли Украина колонией США? мнение
09:03
В ООН назвали удручающие данные по количеству убитых на Донбассе мирных жителей
09:00
"Сущеглупый холоп" больше неугоден: Москва нашла замену главарю "ДНР" Пушилину
08:42
Опасный признак для президента Зеленского мнение
08:27
"Ужасные, коррумпированные люди": Трамп не переваривал Украину - WP Видео
08:06
"Сожгли детей в Беслане, кокаина нет": "стареющая" Захарова "сунула нос" в дела Одессы Видео
07:24
"Думаю, он сам этого хочет": Трамп вознамерился поговорить с Зеленским в Белом доме Видео
07:22
Как Минфин загоняет в гроб украинскую экономику мнение
06:55
Восстановление Донбасса: есть ли шанс у Украины обойтись без денег РФ мнение
06:37
Дифтерия в Украине 2019: Скалецкая расставила точки над "і" Видео
06:19
Приметы и традиции на Казанскую 2019 году: как молиться и гадать
05:55
Лонг боб – изумительная женская стрижка на средние волосы 2019-2020 - фото Фото Видео
05:29
"Купил у бабушки": 18-летний парень из-за грибов оказался в реанимации Видео
05:00
Перец с челкой Трампа: американцы в шоке от меню на борту самолета президента США
04:33
Судьба Порошенко: политолог оценил вероятность ареста экс-президента
04:14
Чтобы не раздражать РФ: Столтенбергу не позволили встретиться с освобожденными из плена моряками
03:51
Бросил камень в посольство России в Киеве: в Москве состоится суд над Рудьковским
03:30
Совместное управление: эксперт предложил новый формат решения проблемы Крыма
03:13
"Кошачий кат": в Киеве на Подоле живодер убил десятки животных Видео
02:58
Заставить Россию вернуть Крым: надо возбудить миллион уголовных дел - эксперт
02:32
Гороскоп на неделю: за какие дела не стоит браться
02:05
"Ху*лои*анько выбрал русский чай с полонием": "лошару" Цемаха за "чувство патриотизма" высмеяли в Сети
01:36
Обещал работу: в ООС поймали иностранца-сутенера, который вербовал украинок
01:17
Развлекался с телефоном: в Раде снова застукали "слугу народа" за шалостями
00:50
Эксперт спрогнозировал новый скачок цен на газ
00:22
Модный бирюзовый маникюр – бесподобный френч, маникюр с фольгой и мраморные ногти - фото Фото
00:10
"Найден россиянин-беглец": на Николаевщине накрыли опасную банду Фото Видео
00:04
Во Львове испуганные взрывом лошади снесли скамейку и травмировали девушку Фото
02 ноября, суббота
23:30
Сын Хрущева завил, что Царь-бомба была бесполезной
23:03
"Выступлю в 80": Пугачева в очередной раз отреклась от сцены Видео
22:30
"Я тебе голову отрежу, с*ка!": Илья Кива пригрозил расправой прохожему за вопрос, опубликовано видео Видео
22:14
В России завели дело из-за общения гея с детьми
21:56
"Привыкайте, новые времена": экс-соратник Януковича пригрозил журналистам-расследователям
21:31
"Украина развязала войну": украинский академик зашкварился с диким заявлением о Донбассе Видео
21:25
"Мексиканская красотка": Настя Каменских заворожила сеть видом без макияжа
20:40
В России застрелили влиятельного силовика Видео
20:26
"Где я возьму 100 млн": Дубневич готовится отправиться в СИЗО Видео
19:52
"Копия Аллы Борисовны": Орбакайте поразила сеть схожестью со звездной мамой
19:30
Дело Дубневича: суд назначил нардепу залог в 100 миллионов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять