Зеленский заинтриговал заявлением насчет Рады

В украинском парламенте пока демократия, заявил Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Верховной Раде нового созыва "пока демократия".

В партии Слуга народа есть представители различных слоев украинского общества, и простые люди долго "въезжают", рассказал Зеленский в новом влоге за рулем авто Tesla.

По словам украинского лидера, в партии договорились, что, если накануне голосования 70% ее членов поддерживают какой-либо законопроект, то все голосуют за документ.

"...Поэтому мы очень внимательно, я лично, следим за статистикой... Серьезные выводы будут сделаны до конца этого года... люди разные: есть люди, которые разбираются в любых законах... а есть обычные люди, простите за такое слово, но они долго въезжают, и поэтому есть ошибки…", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что простые люди являются представителями разных слоев общества, они показывают отношение того или иного класса, показывают, где есть ошибки в тех или иных законах. "...поэтому, пока у нас в Верховной Раде - у нас - демократия, но пока", - заявил президент.

Володимир Зеленський: відверто про депутатів "Слуги Народу", уряд, посадки, Нормандський формат і маніпуляції. Влог №2 за кермом Tesla. "Ми хочемо побудувати іншу країну!" – у другому влозі за кермом Tesla Володимир Зеленський поділився думками про успіхи та помилки нової Верховної Ради, проблеми, що постали перед урядом, про "посадки", розведення військ, будівництво шляхів та інші питання, які наразі хвилюють українців. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 7 листопада 2019 р.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что самая главная победа новой Верховной Рады - проголосованные законопроекты. Напомним, в парламенте нового созыва партия Слуга народа создала монокоалицию.