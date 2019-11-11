"Невозможно работать": Герус высказался о своей отставке

Андрей Герус / Радио Свобода

Глава комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ и народный депутат от Слуги народа Андрей Герус прокомментировал свое увольнение с должности представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве. По его словам, свою отставку он инициировал сам.

Герус утверждает, что о решении Зеленского было известно еще на прошлой неделе.

"Я знал об этом заранее – еще с прошлой недели, никакого сюрприза для меня тут нет. Более того, я сам инициировал эту отставку – месяц или полтора назад", - отметил политик в комментарии изданию Гордон.

При этом он указал, что невозможно совмещать все должности, на которых он находился.

"Потому что просто невозможно работать в Верховной Раде, возглавлять парламентский комитет и еще быть представителем президента в Кабмине. К примеру, заседания правительства и парламента часто проходят в одно и то же время. Переживать из-за этого увольнения мне нечего. Никаких разногласий с президентом у нас нет. Просто мне сложно совмещать эти должности. Нужно же изучать материалы, работать и там, и там. Раньше я постоянно занимался вопросами, связанными с Кабмином, а вот после назначения на должность ни одного раза туда так и не попал", – объяснил Герус.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский поменял своего представителя в Кабинете министров.