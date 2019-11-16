"Дикое поле": Бессмертный дал совет по Донбассу

Патриотов Украины нужно забрать с захваченной части Донбасса, посоветовал Роман Бессмертный / Скриншот

Есть только одна альтернатива нынешней ситуации на Донбассе - превращение захваченной боевиками части территории в "дикое поле".

Конфликт на Донбассе нельзя заморозить, рассказал экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, дипломат Роман Бессмертный Обозревателю.

По его словам, если Киев хочет достичь позитивного результата по Донбассу, первое, что нужно сделать - предложить патриотам программу отселения и забрать их с захваченной территории, а через страну-поручитель установить отношения с теми, кто там остался.

"…Условно говоря, разработать программу "уголь за продукты питания". И надо понимать - это дело на десятки лет", - отметил эксперт.

Читайте также"Не Донбасс": Бессмертный назвал вопрос №1 для КремляБессмертный объяснил, что можно заморозить территориально закрытый локальный конфликт, а на Донбассе он не замораживается, поскольку противнику поставляют боеприпасы и оружие и приказывают стрелять.

"…Ружье, которое висит на сцене во время спектакля, бабахнет. А тут на сегодняшний день потенциал вооружений и техники такой, как во Франции, в Германии. Это будет взрываться. Взрывается - это жертвы, а это уже значит, что никаких принципиальных подходов относительно пути заморозки нет", - полагает дипломат.

Ранее экономический и политический аналитик Тарас Загородний спрогнозировал, как на Донбассе можно заморозить конфликт. Эксперт считает, что для востока Украины не самым плохим является приднестровский вариант развития событий.