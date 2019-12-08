Экс-глава МИД рассказал, о чем Зеленский может договориться с Путиным в Париже

У Украины будет "окно возможностей", считает Константин Грищенко.
Президент Владимир Зеленский может достигнуть договоренностей с президентом России Владимиром Путным по газовому вопросу во время саммита "нормандской четверки" в Париже, заявил бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.
"Это вполне возможно. Считаю, что это не лучший сценарий, когда обговариваются экономическое вопросы одновременно с принципиальными политическими", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.
Вместе с тем он подчеркнул, что в мире сложилась ситуация, когда то, что считалось очень рискованным, теперь воспринимается как "окно возможностей".
"Дай Бог, чтобы удалось это связать вместе в позитивном для Украины русле", - добавил Грищенко.
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Напомним, встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.