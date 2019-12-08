Выход из болезненного конфликта: папа Римский призвал молиться за исход нормандской встречи

Папа Римский,Франциск призвал молиться за исход нормандских переговоров / Reuters

В воскресенье, 8 декабря, папа Римский Франциск, который ранее поприветствовал обмен пленными между Украиной и Россией, выразил надежду на то, что встреча в нормандском формате увенчается успехом, и призвал молиться за это.

"Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России и Франции и канцлера ФРГ, что называется нормандским форматом, на которой будет вестись поиск выхода из болезненного конфликта на востоке Украины. Я молюсь за ее успех и всех призываю к тому же в надежде, что политический диалог внесет вклад в построение мира и справедливости для народа этих территорий", - сказал глава Римско-католической церкви в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

Отметим, в то же время в воскресенье, 8 декабря, на Майдане Независимости в Киеве накануне встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном в рамках нормандского саммита собрались противники главы государства и "контролеры красных линий".

Добавим, что переговоры в нормандском формате лидеров Украины, России, Франции и Германии состоятся после перерыва длинной в три года.

Читайте такжеЗеленский едет на встречу с Путиным, Меркель и Макроном: Мендель озвучила ключевые вопросыНапомним, ранее Папа Римский Франциск в очередной раз заговорил о многострадальной эпопее - обмене пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября, и назвал этот обмен - успешным примером переговоров.

Отметим, тогда из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Так вот, по мнению Папы Римского, эти переговоры показательны тем, что они велись не об оружии, а о мирном обмене заключенными.

Папа Римский убежден, что этот поступок говорит о шагах стран к миру.