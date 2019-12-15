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"Вредный старикашка": политолог рассказал, кого Путин утащит с собой в могилу

15 декабря 2019, 02:30

У Владимира Путина проявляются признаки старческого маразма и деменции, считает Александр Кочетков.

Путин
У Владимира Путина проявляются признаки старческого маразма и деменции

На "нормандских переговорах" в Париже президент России Владимир Путин выглядел как вредный старикашка, вокруг которого крутятся желающие унаследовать его двушку в центре Москвы, заявил политолог Александр Кочетков.

Как подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv, взгляды Владимира Путина устремлены в прошлое, а не в будущее.

"Старики, они вспоминают, как все девки были их, или все мужики были их… Это все в прошлом, великие победы тоже в прошлом", - считает эксперт.

Он также отметил, что у Путина проявляются признаки старческого маразма и деменции.

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"Старикашка желчный, капризничает, хочет отравить жизнь всем окружающим. Он хочет утащить с собой в могилу как можно больше родственников", - добавил Кочетков.

Напомним, ранее Владимир Зеленский намекнул на новую тактику в общении с Путиным.

Владимир Путин нормандские переговоры Александр Кочетков
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