Тука предупредил Зеленского о "Приднестровье-2"

Георгий Тука / УНИАН

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука назвал "далеко не однозначной" идею президента Украины Владимира Зеленского о том, что в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске должны принимать участие переселенцы из Донбасса, представляя таким образом жителей оккупированных территорий.

"Во-первых, если чисто формально, я не услышал от Владимира Зеленского, с какой стороны он бы хотел видеть представителей переселенцев Донбасса. Речь шла о трехсторонней контактной группе. Там есть три стороны – Россия, ОБСЕ и Украина", – заявил экс-чиновник в эфире ObozTV.

По его словам, представители ОРДЛО привлекаются Россией в качестве консультантов - они присутствуют, но не являются стороной переговоров.

Тука считает, что есть большая угроза, если возникнет "якобы диалог внутри общества самого Донбасса – условно говоря, пророссийский с проукраинским". В этом случае Россия может разыграть карту "Приднестровья-2".

"Я могу предвидеть сценарий, когда Россия подождет 2-3 месяца, даст возможность достичь каких-то позитивных результатов, например, договориться об открытии нового КПВВ или разведении в каком-то месте. После этого нам будет продемонстрирована картина – "товарищи дорогие, мы же пять лет вам говорим, что это внутриукраинский конфликт, слава богу, наши-братья-украинцы сели договариваться между собой..." – пояснил экс-чиновник.

"Это своеобразная интерпретация "Приднестровья-2". В этом есть огромная опасность", – резюмировал он.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал свое мнение относительно того, кого нужно привлечь к "нормандскому формату", чтобы разрешить конфликт на Донбассе. По его словам, "нормандская четверка" должна пополнится представителями самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Лавров уверен, что проблему могут решить лишь прямые переговоры между Киевом и временно оккупированными Донецком и Луганском.