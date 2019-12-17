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"Он в любой момент бросит эту фигню": отец Зеленского ошарашил заявлением

17 декабря 2019, 19:49

Александр Зеленский заявил, что его сын не держится за кресло президента.

Глава государства Владимир Зеленский решил пойти в политику для того, чтобы улучшить ситуацию в Украине. Он не держится за свою должность - готов покинуть высокий пост в любой момент.

Такое заявление сделал отец президента Александр Зеленский в интервью "Стране", призвав воздержаться от критики сына, поскольку "еще и года не прошло, как Вова у власти".

"Он хочет. Да ему это президентство до одного места, чтоб вы знали. Он просто горит внутри сделать для страны. Вот это самое главное, чего в голове у вас нет! Он в любой момент бросит эту фигню", – заявил Зеленский-старший.

По его словам, президент "мог уехать в любую другую страну, но он остался, чтобы сделать нашу страну лучше".

Также Александр Зеленский считает, что украинцы не понимают стремление украинского президента прекратить войну на Донбассе.

Как ранее сообщалось, отец президента Украины Александр Зеленский рассказал о том, как изменилась его жизнь после того, как Владимир Зеленский стал президентом.

президент Владимир Зеленский политика Украина
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